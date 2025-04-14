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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Farkı artırabilirdik

Farkı artırabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Farkı artırabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivaspor maçının ardından şunları söyledi: "Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri konusunda... Keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri geldiğini gösterdi."

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