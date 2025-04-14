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Haberler Fenerbahçe Tadic'ten resital

Tadic'ten resital

Sivas deplasmanında şov yapan sarsan Sırp yıldız 3 puanı getirdi. İkinci yarıda iki gole imzasını atan Dusan Tadic, takımını şampiyonluk yarışında tuttu. Ligde 11 asisti bulunan Tadic, gol sayını da 11'e yükseltip duble yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Tadic'ten resital

Sarı-lacivertli takımın 36 yaşındaki yıldızı Dusan Tadic, ilk 11'de başladığı Sivas önünde attığı gollerle yıldızlaştı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Edin Dzeko'nun ceza alanı içerisindeki pasında topu boş kaleye gönderen Sırp futbolcu, takımını 2-0 öne geçirdi. Efkan ile Sivas'ın umutlanmasının ardından maçın son anlarında yeniden sahneye çıkan Sırp futbolcu, ceza alanı dışarısından çok güzel bir vuruşa imzasını attı. Karşılaşmanın son sayısını kaydeden Dusan Tadic, attığı iki golle takımına üç puanı getirdi.

3 HAFTA SONRA GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de kaydettiği 11 asistle takımının bu alandaki en başarılı ismi olan Tadic, dünkü golleriyle birlikte duble yapmayı başardı. Trabzonspor mücadelesinin ardından Sivas deplasmanında da sahaya ilk 11'de çıkan Dusan Tadic, Süper Lig'de 3 hafta sonra fileleri havalandırmış oldu. Süper Lig'de 22 gole doğrudan etkide bulunan 36 yaşındaki futbolcu, zaman zaman eleştiriler alsa da istatistiklerde her yıl ön plana çıkıyor. Özellikle maçın son anlarında tek vuruşla uzaktan attığı golle herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı.

BAŞARABİLİRİZ

Maçın yıldızı Dusan Tadic, karşılaşma bitiminde şampiyonluk meşalesini yaktı. Mutlu sona ulaşabileceklerini belirten Tadic, "Taraftarımızla birlikte, F.Bahçe'yi seven insanlarla bunu başarabiliriz. Şampiyon olmak istiyorsanız, bu anlayışı ortaya koymalısınız. 7 maç kaldı. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

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