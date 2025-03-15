Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'a penaltılarla elenmesi, Ada'da şaşkınlıkla karşılandı. İngiliz ve İskoç medyası, Rangers'ın çeyrek finale adını yazdırmasının ardından şu manşetlerle okuyucularının karşısına çıktı: The Guardian: "Butland'ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe'yi batırdı." BBC: "Jack Butland'ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdı." SKY Sports: "Ibrox'taki gergin gecede Rangers, Jack Butland'ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi." TNT Sports: "Rangers penaltı atışları sonrası Jose Mourinho'yu saf dışı bıraktı, Fenerbahçe elendi." Independent: "Jose Mourinho, F.Bahçe'nin Rangers'a elenmesi sonrası 'küstah' hakeme yüklendi." DailyMail: "Butland, Ibrox'taki özel gecede penaltılarla kahraman oldu." The Sun: "Öfkeli Mourinho."
DİĞER