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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi batırdı

Fenerbahçe'yi batırdı

Rangers'ın Fenerbahçe'yi elemesi Ada'da gündem yarattı. İngiliz ve İskoç medyası, Rangers kalecisi Butland’ı manşetlerine taşıdı ve “Fenerbahçe’yi batırdı” yorumlarını yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'yi batırdı

Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'a penaltılarla elenmesi, Ada'da şaşkınlıkla karşılandı. İngiliz ve İskoç medyası, Rangers'ın çeyrek finale adını yazdırmasının ardından şu manşetlerle okuyucularının karşısına çıktı: The Guardian: "Butland'ın penaltılardaki kahramanlığı Fenerbahçe'yi batırdı." BBC: "Jack Butland'ın penaltılarda gösterdiği kahramanlık Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdı." SKY Sports: "Ibrox'taki gergin gecede Rangers, Jack Butland'ın penaltı kahramanlığıyla Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi." TNT Sports: "Rangers penaltı atışları sonrası Jose Mourinho'yu saf dışı bıraktı, Fenerbahçe elendi." Independent: "Jose Mourinho, F.Bahçe'nin Rangers'a elenmesi sonrası 'küstah' hakeme yüklendi." DailyMail: "Butland, Ibrox'taki özel gecede penaltılarla kahraman oldu." The Sun: "Öfkeli Mourinho."

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