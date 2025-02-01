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Haberler Fenerbahçe Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Efeler Ligi'nde 19’uncu haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana’yı konuk etiği karşılaşma konuk ekibin 3-2 galibiyeti ile sona erdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 23:06
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Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Efeler Ligi'nde 19'uncu haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etiği karşılaşma konuk ekibin 3-2 galibiyeti ile sona erdi.

Efeler Ligi'nde 19'uncu haftanın derbi maçında oldukça çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı. Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3'üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4'üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı. Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev, Muzaffer Yönet, Hasan Yesilbudak (Libero)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Osman Cağatay Durmaz, Ngapeth, Drzyzga, Yigit Gülmezoğlu, Karyagin, Baturalp Burak Güngör (Libero)

SETLER: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 16-18

SÜRE: 2 Sa 29 Dk

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