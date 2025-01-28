TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor
Ara transferin başladığı günden bu yana 3 isim açıklayan Fenerbahçe; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından transferde bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun o ismi bizzat istediği belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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MOURINHO BİZZAT İSTİYOR
Hürriyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sörloth transferini bizzat istediği iddia edildi.
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun, Sörloth transferi için kapıyı 30 milyon euroya yakın bir rakama açacağı kaydedildi.
Bununla beraber Sörloth'un halihazırda Atletico'dan ayrılmaya niyetinin olmadığı, Mourinho'nun bu transfer için ikna sürecinde olması gerektiği ifade edildi.
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