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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

Ara transferin başladığı günden bu yana 3 isim açıklayan Fenerbahçe; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından transferde bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun o ismi bizzat istediği belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 16:59
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

Süper Lig'de özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için gaza basıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

Ara transfer dönemine Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca takviyeleriyle hızlı bir giriş yapan sarı lacivertli yönetim bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

İspanyol basınından sürpriz bir haber geldi. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve şu anda Atletico Madrid'in oyuncusu olan Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

MOURINHO BİZZAT İSTİYOR
Hürriyet'in İspanyol basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Sörloth transferini bizzat istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun, Sörloth transferi için kapıyı 30 milyon euroya yakın bir rakama açacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

Bununla beraber Sörloth'un halihazırda Atletico'dan ayrılmaya niyetinin olmadığı, Mourinho'nun bu transfer için ikna sürecinde olması gerektiği ifade edildi.

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