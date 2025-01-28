TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den olay transfer hamlesi! Mourinho bizzat istiyor

Ara transfer dönemine Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca takviyeleriyle hızlı bir giriş yapan sarı lacivertli yönetim bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından sürpriz bir haber geldi. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve şu anda Atletico Madrid'in oyuncusu olan Alexander Sörloth için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.