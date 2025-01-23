Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması
Son dakika transfer haberi | Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Gürcü futbolcu Georges Mikautadze hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Lyon teknik direktörü Pierre Sage, oyuncunun sezon sonuna kadar Lyon'da kalacağını duyurdu. (Süper Lig spor haberleri)
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Bu açıklama, oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların planlarını ertelemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girmişti.
Ancak Lyon, Mikautadze'yi bırakmaya niyetli görünmüyor.
Gürcü yıldız bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 8 gol, 1 asistlik gol katkısında bulundu.
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