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Haberler Süper Lig Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması

Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması

Son dakika transfer haberi | Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Gürcü futbolcu Georges Mikautadze hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Lyon teknik direktörü Pierre Sage, oyuncunun sezon sonuna kadar Lyon'da kalacağını duyurdu. (Süper Lig spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 10:29
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Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Gürcü futbolcu Georges Mikautadze ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması

Lyon teknik direktörü Pierre Sage, oyuncunun geleceğine dair çıkan transfer söylentilerine son noktayı koydu.

Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması

Pierre Sage yaptığı açıklamada, "Georges Mikautadze en azından sezon sonuna kadar Lyon'da kalacak" ifadelerini kullandı.

Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması

Bu açıklama, oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların planlarını ertelemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması

24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girmişti.

Georges Mikautadze Lyon'da kalıyor! Pierre Sage'den transfer açıklaması

Ancak Lyon, Mikautadze'yi bırakmaya niyetli görünmüyor.

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