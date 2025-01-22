Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...
Son dakika transfer haberi: Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok... Anderson Talisca'yı transfer etmek için gün sayan sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi. Suudi Arabistan basını Brezilyalı oyuncunun transferindeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için uğraştığı Brezilyalı'da artık sona gelindi.
Fenerbahçe'ye katılacağı için kulübüyle maçlara çıkmayan ve form durumu da her geçen gün düşen Brezilyalı yıldızın bir an önce gelmesi için süreç yakından takip ediliyordu.
Kulübü Al-Nassr ile alacakları konusunda orta yol bulamadığı için transferi geciken Brezilyalı yıldızın bu hafta içerisinde işlemlerinin halledilmesi bekleniyor.
SUUDİ ARABİSTAN BASINI MÜJDEYİ VERDİ
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Anderson Talisca, Al Nassr ile alacakları konusunda anlaşma sağladı.
Haberde, Fenerbahçe ve Al Nassr arasında da anlaşmaya varıldığı ve Talisca'nın sarı-lacivertlilere transfer olacağı belirtildi.
ÖDENECEK RAKAM ORTAYA ÇIKTI
Süreci sonlandırdıktan sonra imza atmak için Türkiye'ye gelecek olan Sambacı, takımıyla çalışmalara start verecek.
Kiralık olarak gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik olmazsa en geç gelecek hafta İstanbul'da olacağı tahmin ediliyor.
Transferde kiralama ücreti ödemeyecek olan sarı-lacivertliler oyuncunun maaşının 5 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek.
Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maça çıkan Talisca, 6 kez gol sevinci yaşadı.
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