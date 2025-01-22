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Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Son dakika transfer haberi: Diego Carlos'u kadrosuna katan Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok... Anderson Talisca'yı transfer etmek için gün sayan sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi. Suudi Arabistan basını Brezilyalı oyuncunun transferindeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 11:57
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Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper oyuncusu Diego Carlos'u kadrosuna kattı.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Brezilyalı yıldızı İstanbul'a getiren Kanarya bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Anderson Talisca'yı transfer etmek için gün sayan sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için uğraştığı Brezilyalı'da artık sona gelindi.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Fenerbahçe'ye katılacağı için kulübüyle maçlara çıkmayan ve form durumu da her geçen gün düşen Brezilyalı yıldızın bir an önce gelmesi için süreç yakından takip ediliyordu.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Kulübü Al-Nassr ile alacakları konusunda orta yol bulamadığı için transferi geciken Brezilyalı yıldızın bu hafta içerisinde işlemlerinin halledilmesi bekleniyor.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

SUUDİ ARABİSTAN BASINI MÜJDEYİ VERDİ

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Anderson Talisca, Al Nassr ile alacakları konusunda anlaşma sağladı.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Haberde, Fenerbahçe ve Al Nassr arasında da anlaşmaya varıldığı ve Talisca'nın sarı-lacivertlilere transfer olacağı belirtildi.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

ÖDENECEK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Süreci sonlandırdıktan sonra imza atmak için Türkiye'ye gelecek olan Sambacı, takımıyla çalışmalara start verecek.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Kiralık olarak gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcunun bir aksilik olmazsa en geç gelecek hafta İstanbul'da olacağı tahmin ediliyor.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Transferde kiralama ücreti ödemeyecek olan sarı-lacivertliler oyuncunun maaşının 5 milyon Euro'luk kısmını ödeyecek.

Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe ve Al Nassr...

Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 10 maça çıkan Talisca, 6 kez gol sevinci yaşadı.

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