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Haberler Beşiktaş Cengiz Ünder’in Beşiktaş'a transferi iptal oldu

Cengiz Ünder’in Beşiktaş'a transferi iptal oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Cengiz Ünder’i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadı. Ancak, milli futbolcunun transferi mali şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle iptal oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 16:31 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 16:50
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Cengiz Ünder’in Beşiktaş'a transferi iptal oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadı. Ancak, A Spor'un haberine göre milli futbolcunun transferi mali şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle iptal oldu.

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcunun Beşiktaş'a transferi bir süredir gündemdeydi. Siyah-beyazlı kulüp, hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak Cengiz Ünder'le yapılan pazarlıklarda maddi konularda uzlaşı sağlanamadı ve milli futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

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