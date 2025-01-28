Cengiz Ünder’in Beşiktaş'a transferi iptal oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadı. Ancak, A Spor'un haberine göre milli futbolcunun transferi mali şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle iptal oldu.

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcunun Beşiktaş'a transferi bir süredir gündemdeydi. Siyah-beyazlı kulüp, hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak Cengiz Ünder'le yapılan pazarlıklarda maddi konularda uzlaşı sağlanamadı ve milli futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti.