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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kiralık olarak transfer ettiği Allan Saint-Maximin ile ilgili iddia ortaya atıldı. Fransız yıldızın, sözleşmesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinde ilginç bir detay olduğu öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Takvim'in haberine göre, Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla maçların %75'inde forma giyerse zorunlu satın alma maddesi devreye girecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Sarı-Lacivertliler, bu durumda yıldız futbolcunun 15 milyon Euro bonservis bedelini Al-Ahli'ye ödeyecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Tecrübeli kanat, bu sezon Kanarya'nın oynadığı 25 maçta 21 (%84) kez forma giyme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Bu durum da sözleşmedeki maddenin gerçekleşme olasılığını günden güne yükseltiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Sezon başında Fenerbahçe, Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Açıklamada Saint Maximin'in maaşının Al-Ahli tarafından karşılanacağı belirtilip "Kiralama kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir" denilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...

Tecrübeli kanat şu ana kadar Sarı-Lacivertli forma altında 21 maçta; 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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