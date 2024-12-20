TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok Saint-Maximin iddiası! 15 milyon Euro...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kiralık olarak transfer ettiği Allan Saint-Maximin ile ilgili iddia ortaya atıldı. Fransız yıldızın, sözleşmesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Tecrübeli kanat, bu sezon Kanarya'nın oynadığı 25 maçta 21 (%84) kez forma giyme başarısı gösterdi.
Bu durum da sözleşmedeki maddenin gerçekleşme olasılığını günden güne yükseltiyor.
Sezon başında Fenerbahçe, Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
Açıklamada Saint Maximin'in maaşının Al-Ahli tarafından karşılanacağı belirtilip "Kiralama kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir" denilmişti.
Tecrübeli kanat şu ana kadar Sarı-Lacivertli forma altında 21 maçta; 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
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