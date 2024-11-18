Fenerbahçe'den dev transfer takası! Talisca'ya karşılık...
Ara transferde kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldızı katmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Anderson Talisca için gün sayan sarı lacivertliler Brezilyalı yıldızın transferini takas yönetimiyle bitirecek. Al-Nassr'da sportif direktör Adrian Esparraga, İstanbul'a gelirken Talisca için o yıldızı istedi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Brezilyalı 10 numarayla yollarını ayırmak isteyen Al-Nassr, bu teklife sıcak baktı. İki kulüp arasında pazarlıklar hafta sonu itibarıyla resmen başladı.
+13 MİLYON EURO
Sezon başında da Fenerbahçe, Talisca'yı kadrosuna katmak istemiş ancak anlaşma zemini sağlanamamıştı. Bu kez ise durum farklı. Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Suudi ekibi Nesyri'de oldukça ısrarcı.
Fenerbahçe ise bu transferde Talisca'nın yanı sıra 13 milyon euro bonservis talep ediyor. Al-Nassr yönetimi miktarı 10 milyon euroya çekmek istiyor.
Taraflar anlaşırsa; kısa süre içindi duyuru yapılacak. İlk gelen haberlere göre; süreç olumlu ilerliyor.
BEŞİKTAŞ'TA HARİKALAR YARATTI
2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca, sergilediği performans ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
Vücuduna Kartal dövmesi de yaptıran Talisca, bunun sebebini ise açıklamamıştı.
MAAŞI 12 MİLYON EURO
Talisca'nın Al- Nassr'dan yıllık aldığı maaş 12 milyon euro. Artı 6 milyon euro civarında da bonuslara sahip Brezilyalı oyuncu...
Fenerbahçe, Talisca'nın maaşı için sponsorlarla şimdiden görüşmelere başlamış durumda...
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