Fenerbahçe'den dev transfer takası! Talisca'ya karşılık...

+13 MİLYON EURO

Sezon başında da Fenerbahçe, Talisca'yı kadrosuna katmak istemiş ancak anlaşma zemini sağlanamamıştı. Bu kez ise durum farklı. Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Suudi ekibi Nesyri'de oldukça ısrarcı.