Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 12. hafasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılırken Kanarya'da o futbolcu gösterdiği performansla yurt dışında gündem oldu. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaştı.
Kanarya bu mücadeleden 4-0'lık farklı bir skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54'de penaltıdan Tadic, 82'de Amrabat ve 90+4'te Maximin kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 31 puanın ardından ligde 26 puanla 2. sırada yer aldı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından o yıldızın sergilediği performans yurt dışında gündem oldu.
Kanarya'da Djiku, 12. dakikada sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olmuştu.
Futbolcu hakkında Sports World Ghana adlı sitede övgü dolu sözlere yer verildi. Yer alan haberde futbolcu ile ilgili olarak, "Soğukkanlılığı ve sağlam defansı ile Fenerbahçe'nin galibiyetinde büyük rol oynadı.
Bu performansı Gana Milli Takımı için kendine olan özgüvenini artıracaktır." ifadeleri yer aldı.