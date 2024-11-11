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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 12. hafasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılırken Kanarya'da o futbolcu gösterdiği performansla yurt dışında gündem oldu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 10:51
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Kanarya bu mücadeleden 4-0'lık farklı bir skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54'de penaltıdan Tadic, 82'de Amrabat ve 90+4'te Maximin kaydetti.

Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 31 puanın ardından ligde 26 puanla 2. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından o yıldızın sergilediği performans yurt dışında gündem oldu.

Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Kanarya'da Djiku, 12. dakikada sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Futbolcu hakkında Sports World Ghana adlı sitede övgü dolu sözlere yer verildi. Yer alan haberde futbolcu ile ilgili olarak, "Soğukkanlılığı ve sağlam defansı ile Fenerbahçe'nin galibiyetinde büyük rol oynadı.

Fenerbahçe'de o yıldız Sivasspor maçının ardından yurt dışında gündem oldu!

Bu performansı Gana Milli Takımı için kendine olan özgüvenini artıracaktır." ifadeleri yer aldı.

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