FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Bu doğrultuda Real Madrid'de, Carlo Ancelotti'nin olası ayrılığı sonrası transfer dosyasında adı geçen isimlere Jose Mourinho'nun da eklendiği ifade edildi.

Real Madrid taraftarlarının; Zinedine Zidane, Fabio Capello, Vicente del Bosque ve Carlo Ancelotti'de olduğu gibi Portekizli hocanın da ikinci bir şansı hak ettiğine inandıkları belirtildi.