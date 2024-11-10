  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti.Son dönemde alınan sonuçların ardından eleştirilen Portekizli teknik adam için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Real Madrid'in eski çalıştırıcısını geri getirebileceği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 11:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Sarı lacivertlilerde çalkantılı bir süreç geçiren Portekizli hocanın, Premier Lig'e dönmeyi istediği haberleri basına yansımıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Şu ana kadar Fenerbahçe'de istenen sonuçları alamayan 61 yaşındaki çalıştırıcı hakkında sürpriz bir iddia daha geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

REAL MADRID'DE MOURINHO SESLERİ!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Elgoldigital'den derlediği habere göre; Real Madrid taraftarları yaşanan kötü sürecin ardından Jose Mourinho'yu takımın başında görmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Taraftarların, kulübe Jose Mourinho'nun yeniden transfer edilmesini istediklerine dair mesajlar attıkları öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Bu doğrultuda Real Madrid'de, Carlo Ancelotti'nin olası ayrılığı sonrası transfer dosyasında adı geçen isimlere Jose Mourinho'nun da eklendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Real Madrid taraftarlarının; Zinedine Zidane, Fabio Capello, Vicente del Bosque ve Carlo Ancelotti'de olduğu gibi Portekizli hocanın da ikinci bir şansı hak ettiğine inandıkları belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Real Madrid, La Liga'da 12 hafta sonunda 27 puanla 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 hafta sonunda 6 puanla 18. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede

Real Madrid'de alınan bu kötü skorların başkan Florentino Perez'i, taraftarların talebini gerçekleştirmeye itebileceği aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rakibimiz Karadağ aday kadrosunu açıkladı Rakibimiz Karadağ aday kadrosunu açıkladı 11:51
R. Madrid'den Mourinho bombası! R. Madrid'den Mourinho bombası! 11:40
Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu. Galatasaray, Icardi’nin halefini buldu. 11:00
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! 10:54
Osimhen'den Atatürk'ü anma paylaşımı Osimhen'den Atatürk'ü anma paylaşımı 10:23
Başakşehir - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Başakşehir - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 10:15
Daha Eski
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:07
G.Saray'dan Icardi'ye vefa! G.Saray'dan Icardi'ye vefa! 10:01
Galatasaray - Samsunspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Samsunspor maçı yayın bilgileri! 09:56
İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi... İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi... 09:40
Del Piero'dan Kenan Yıldız paylaşımı! Del Piero'dan Kenan Yıldız paylaşımı! 09:39
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi 08:59