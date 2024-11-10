FENERBAHÇE HABERLERİ - Real Madrid'den Mourinho bombası! Perez transfer için devrede
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti.Son dönemde alınan sonuçların ardından eleştirilen Portekizli teknik adam için İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Real Madrid'in eski çalıştırıcısını geri getirebileceği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
REAL MADRID'DE MOURINHO SESLERİ!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Elgoldigital'den derlediği habere göre; Real Madrid taraftarları yaşanan kötü sürecin ardından Jose Mourinho'yu takımın başında görmek istiyor.
Taraftarların, kulübe Jose Mourinho'nun yeniden transfer edilmesini istediklerine dair mesajlar attıkları öğrenildi.
Bu doğrultuda Real Madrid'de, Carlo Ancelotti'nin olası ayrılığı sonrası transfer dosyasında adı geçen isimlere Jose Mourinho'nun da eklendiği ifade edildi.
Real Madrid taraftarlarının; Zinedine Zidane, Fabio Capello, Vicente del Bosque ve Carlo Ancelotti'de olduğu gibi Portekizli hocanın da ikinci bir şansı hak ettiğine inandıkları belirtildi.
Real Madrid, La Liga'da 12 hafta sonunda 27 puanla 2. sırada yer alıyor.
İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 hafta sonunda 6 puanla 18. sırada bulunuyor.
Real Madrid'de alınan bu kötü skorların başkan Florentino Perez'i, taraftarların talebini gerçekleştirmeye itebileceği aktarıldı.
Böylelikle Florentino Perez'in, Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına getirebileceği vurgulandı.
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