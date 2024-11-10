10 Kasım Fenerbahçe Varupuru'nda Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru ile beşinci kez organize edilen anma törenine, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekili Erol Bilecik, Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular, teknik ekipler ve çalışanlar katıldı.

Kadıköy'de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket edildi. Saygı duruşunda bulunulan törende beyaz ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı. İstiklal Marşı'nın ardından anı defterine duygu ve düşünceler yazıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Atatürk sevgisi katlanarak artıyor. Bugünün erken saatlerinde bu kadar insan bir araya geldik. Saygı duruşunu da binler yaptı. Ulusumuzun Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, özlemle, saygıyla andık. Umuyorum ve diliyorum ki Onun açtığı yolda, gösterdiği ufukta ilke ve inkılaplarına bağlı olarak hiç durmadan yürüyecek bir nesil yetişiyor. Atatürk'ün gerçek dehası, ilke ve inkılaplarının önemi gün geçtikçe daha iyi kavranıyor. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sadık olduğumuz, bağlı kaldığımız sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik, yaptığı açıklamada, "Atamızla vedalaşalı 86 yıl geride kaldı. 86 yıldır tüm Türk milleti ve özellikle Fenerbahçeliler bu hassasiyeti, bu özlemi yüksek bir şekilde ama Dolmabahçe'ye giderek ama kalplerinde hissederek ya da bulundukları noktalarda gözyaşlarını tutamayarak sürekli dile getiriyorlar. Onun tüm bu anılarını, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak Türk milleti için yaptıklarına büyük bir gururla tekrar tanık olarak içimizde hissediyoruz ve tüm dünyayla paylaşıyoruz. Atamızın ruhu şad olsun." diye konuştu.

Genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ise törenin Fenerbahçe Kulübü için geleneksel hale geldiğini vurgulayarak "Başkan vekilimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, sporcularımız, kongre üyelerimiz, taraftarlarımız... Hep beraber Atamızın yanına gidiyoruz. Bir 10 Kasım daha geldi. Atamızı özlemle, saygıyla anıyoruz. Bu organizasyonun sonsuza kadar devam etmesini gönülden diliyorum. Bizler var olduğumuz müddetçe Atamızın bize emaneti Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız." ifadelerini kullandı.