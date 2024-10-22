TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için görüşmeler başladı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek bölgesine öncelik verildi. Kanarya, Gent'in İngiliz yıldızı Archie Brown için düğmeye bastı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Yaz transfer döneminde de gündeme gelen 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için Belçika kulübüyle temasa geçildi.
1.90 metrelik Brown sürati ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.
Mukavelesi 2027'de sona erecek genç futbolcu orta sahanın solunda da oynuyor.
Archie Brown kimdir?
Archie Brown 28 Mayıs 2002 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.
Oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın sol tarafında ve stoper olarak da görev yapabiliyor.
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