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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için görüşmeler başladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek bölgesine öncelik verildi. Kanarya, Gent'in İngiliz yıldızı Archie Brown için düğmeye bastı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için düğmeye bastı

Samsun'da iki puan bırakan Fenerbahçe'de transfer alarmı verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için düğmeye bastı

Oosterwolde'nin sakatlanmasıyla sarsılan Kanarya'da öncelik sol bek transferinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için düğmeye bastı

Gent'in yıldızı Archie Brown sol bek adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için düğmeye bastı

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen 22 yaşındaki İngiliz futbolcu için Belçika kulübüyle temasa geçildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için düğmeye bastı

1.90 metrelik Brown sürati ve mücadeleci yapısıyla biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için düğmeye bastı

Mukavelesi 2027'de sona erecek genç futbolcu orta sahanın solunda da oynuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için düğmeye bastı

Archie Brown kimdir?

Archie Brown 28 Mayıs 2002 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den acil sol bek takviyesi! Archie Brown için düğmeye bastı

Oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın sol tarafında ve stoper olarak da görev yapabiliyor.

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