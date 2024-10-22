FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili eski oyuncusundan çarpıcı bir itiraf geldi. Oyuncu Hollanda basınına verdiği röportajda, soyunma odasında yaşanan olay ile ilgili Portekizli çalıştırıcıya kırgın olduğunu belirten bir açıklamada bulundu ve "Benden hiçbir zaman özür dilemedi" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bazıları ise bu davranışların zekasının bir ürünü olduğunu ve bulunduğu takımın / ligin seyir zevkini arttırmak için böyle bir yol izlediğini savunuyor.
Şuan için Mourinho'nun aklından geçenin ne olduğunu tam olarak kestiremiyoruz. Aynı zamanda her geçen gün Portekizli'nin skandallarına bir yenisi daha ekleniyor.
Roma'da teknik direktörlük görevi üstlendiği zamanlardan kalma bir oyuncusu olan Rick Karsdorp, Mourinho ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Karsdorp, oynadıkları Sassuolo maçının ardından Jose ile soyunma odasında aralarında geçen bir diyalogdan bahsetti.
Hollandalı sağ bek, "Bana herkesin gözü önünde sekiz defa 'Hainsin' diye bağırdı." dedi.
Ayrıca Mou'nun, takımın aldığı kötü sonuçlara kendisi üzerinden tepki göstererek herkese uyarmaya çalıştığını ifade etti.
Karsdorp, sonrasında Portekizli'nin kendisinden özür dilemediğini belirtti ve son olarak şu ifadelerde bulundu...
"Benden hiçbir zaman özür dilemedi. Biraz zaman geçtikten sonra ilişkimizi düzeltmeye çalıştı, ben istemedim"
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