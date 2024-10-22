FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Bazıları ise bu davranışların zekasının bir ürünü olduğunu ve bulunduğu takımın / ligin seyir zevkini arttırmak için böyle bir yol izlediğini savunuyor.

Şuan için Mourinho'nun aklından geçenin ne olduğunu tam olarak kestiremiyoruz. Aynı zamanda her geçen gün Portekizli'nin skandallarına bir yenisi daha ekleniyor.