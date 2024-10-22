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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili eski oyuncusundan çarpıcı bir itiraf geldi. Oyuncu Hollanda basınına verdiği röportajda, soyunma odasında yaşanan olay ile ilgili Portekizli çalıştırıcıya kırgın olduğunu belirten bir açıklamada bulundu ve "Benden hiçbir zaman özür dilemedi" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho, saha içinde ve saha dışında yaptıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Süper Lig'e gelmesinin ardından çizgisini bozmayan Mourinho, maç öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalar ile sıkça eleştirilere maruz kalıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Bazıları onun huysuz ve uyumsuz olduğunu, hatta "söylenmeye başladıysa işlerin onun için muhtemelen ters gittiğini" ifade ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Bazıları ise bu davranışların zekasının bir ürünü olduğunu ve bulunduğu takımın / ligin seyir zevkini arttırmak için böyle bir yol izlediğini savunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Şuan için Mourinho'nun aklından geçenin ne olduğunu tam olarak kestiremiyoruz. Aynı zamanda her geçen gün Portekizli'nin skandallarına bir yenisi daha ekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Roma'da teknik direktörlük görevi üstlendiği zamanlardan kalma bir oyuncusu olan Rick Karsdorp, Mourinho ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Karsdorp, oynadıkları Sassuolo maçının ardından Jose ile soyunma odasında aralarında geçen bir diyalogdan bahsetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Hollandalı sağ bek, "Bana herkesin gözü önünde sekiz defa 'Hainsin' diye bağırdı." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Ayrıca Mou'nun, takımın aldığı kötü sonuçlara kendisi üzerinden tepki göstererek herkese uyarmaya çalıştığını ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

Karsdorp, sonrasında Portekizli'nin kendisinden özür dilemediğini belirtti ve son olarak şu ifadelerde bulundu...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski oyuncusundan Jose Mourinho itirafı: Bana 'hainsin' dedi!

"Benden hiçbir zaman özür dilemedi. Biraz zaman geçtikten sonra ilişkimizi düzeltmeye çalıştı, ben istemedim"

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