Hollanda'da olay! Fenerbahçe taraftarlarına saldırdılar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde stat çevresinde tansiyon yükseldi.

FENERBAHÇE İLE TWENTE TARAFTARI KARŞI KARŞIYA

Hollanda'da karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile Twente taraftarları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeliler, toplandığı alanda Twente taraftarlarının saldırısına uğradı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu saldırıya karşılık verirken, daha sonra Hollanda polisi araya girdi.

Hollanda polisinin Fenerbahçeli taraftarlara orantısız güç kullandığı ve yaralı Türklerin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Twente ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Een groep Fenerbache-fans in Enschede probeerden hun fanzone te verlaten. Al schreeuwend 'fuck you Twente', werd er o.a. vuurwerk gegooid. Onbekend richting wie of wat. De ME kwam in actie en dreef de groep terug. #twefen pic.twitter.com/CzBTEfVb7b