  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Hollanda'da olay! Fenerbahçe taraftarlarına saldırdılar

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilere Hollanda deplasmanı öncesi çirkin saldırıda bulunuldu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 19:35 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 19:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hollanda'da olay! Fenerbahçe taraftarlarına saldırdılar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde stat çevresinde tansiyon yükseldi.

FENERBAHÇE İLE TWENTE TARAFTARI KARŞI KARŞIYA

Hollanda'da karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile Twente taraftarları karşı karşıya geldi. Fenerbahçeliler, toplandığı alanda Twente taraftarlarının saldırısına uğradı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu saldırıya karşılık verirken, daha sonra Hollanda polisi araya girdi.

Hollanda polisinin Fenerbahçeli taraftarlara orantısız güç kullandığı ve yaralı Türklerin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Twente ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Buruk: Hiçbir bahanemiz yok
Rigas Skola - G.Saray | CANLI
DİĞER
Alina Boz hamile mi? Umut Evirgen'den son nokta
Kritik MGK sona erdi | Yazılı açıklama geldi... İsrail'in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Süper Kupa'nın kazananı F.Bahçe!
G.Saray'a transferde beklenmeyen haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 19:50
Hollanda'da olay! F.Bahçe taraftarı... Hollanda'da olay! F.Bahçe taraftarı... 19:35
Rigas Skola - G.Saray | CANLI Rigas Skola - G.Saray | CANLI 19:27
Buruk: Hiçbir bahanemiz yok Buruk: Hiçbir bahanemiz yok 19:24
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 18:15
Süper Kupa'nın kazananı F.Bahçe! Süper Kupa'nın kazananı F.Bahçe! 17:49
Daha Eski
RFS - Galatasaray maçı yayın bilgileri! RFS - Galatasaray maçı yayın bilgileri! 17:42
Beşiktaş - Frankfurt maçı saat kaçta? Beşiktaş - Frankfurt maçı saat kaçta? 16:35
Beşiktaş'tan G.Saray'a sponsorluk göndermesi! Beşiktaş'tan G.Saray'a sponsorluk göndermesi! 16:30
Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 16:27
G.Saray'a transferde beklenmeyen haber! G.Saray'a transferde beklenmeyen haber! 16:10
Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı Mandıralı'nın TFF'deki yeni görevi açıklandı 15:46