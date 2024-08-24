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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! İtalyanlar devreye girdi...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de bir süredir listenin ilk sırasında yer alan Medina konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin ısrarla istediği oyuncu için İtalyan ekibi devreye girdi ve teklifini yaptı. Boca Juniors'un kararı belli oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:36
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! İtalyanlar devreye girdi...

Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Cristian Medina'nın olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! İtalyanlar devreye girdi...

Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki orta saha için Boca Juniors'a 11 milyon dolarlık teklif yaptığı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! İtalyanlar devreye girdi...

ESPN'de yer alan habere göre Medina için Fiorentina da devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! İtalyanlar devreye girdi...

İtalyan ekibi, 14 milyon dolar teklif ederken Boca Juniors, 2 teklifi de reddetti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! İtalyanlar devreye girdi...

Fiorentina'nın kısa süre içerisinde daha yüksek bir teklifle Boca Juniors'un kapısını çalabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! İtalyanlar devreye girdi...

Haberde ayrıca Medina'nın serbest kalma bedelinin 20 milyon dolar olduğu aktarıldı.

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