TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! İtalyanlar devreye girdi...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de bir süredir listenin ilk sırasında yer alan Medina konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin ısrarla istediği oyuncu için İtalyan ekibi devreye girdi ve teklifini yaptı. Boca Juniors'un kararı belli oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:36
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Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki orta saha için Boca Juniors'a 11 milyon dolarlık teklif yaptığı iddia edilmişti.
ESPN'de yer alan habere göre Medina için Fiorentina da devreye girdi.
İtalyan ekibi, 14 milyon dolar teklif ederken Boca Juniors, 2 teklifi de reddetti.
Fiorentina'nın kısa süre içerisinde daha yüksek bir teklifle Boca Juniors'un kapısını çalabileceği ifade edildi.
Haberde ayrıca Medina'nın serbest kalma bedelinin 20 milyon dolar olduğu aktarıldı.
Medina, Boca Juniors formasıyla 153 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.
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