FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu
Transfer dönemini hareketli geçiren ve sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen o isme Başakşehir talip oldu. İşte o oyuncu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Bunun haricinde Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve yeni orta saha transferine yer açmak için takımdan ayrılması beklenen oyuncular da mevcut.
Yönetim, gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular için de görüşmelerine devam ediyor.
Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen bir isimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Miguel Crespo'ya Başakşehir talip oldu.
Boz-Baykuşların sarı-lacivertli kulüple prensipte anlaştığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.
Crespo ikna edildiği an resmi imzalar atılacak.
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