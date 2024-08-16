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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Transfer dönemini hareketli geçiren ve sık sık ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen o isme Başakşehir talip oldu. İşte o oyuncu ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:16
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Fenerbahçe, sezona flaş transferlerle başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri ve Saint-Maximin gibi önemli transferler yapsa da henüz orta sahasını bulamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'ya karşı oynanan rövanş maçında Fred'in sakatlanmasıyla Fenerbahçe'nin orta saha problemi daha da dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Bunun haricinde Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve yeni orta saha transferine yer açmak için takımdan ayrılması beklenen oyuncular da mevcut.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Yönetim, gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular için de görüşmelerine devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen bir isimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Miguel Crespo'ya Başakşehir talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Boz-Baykuşların sarı-lacivertli kulüple prensipte anlaştığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de ayrılık! O isme Başakşehir talip oldu

Crespo ikna edildiği an resmi imzalar atılacak.

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