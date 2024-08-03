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Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de orta saha arayışı sürüyor. 8 numaraya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Arjantinli oyuncu Guido Rodriguez'i kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor. İşte Rodriguez'in sözleşme detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

Fenerbahçe bir yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile oynayacağı maça odaklanırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

Sarı-Lacivertliler'in, listesinde bulunan orta saha Guido Rodriguez için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

3 YILLIK TEKLİF SUNULDU
Sarı-Lacivertli kurmaylar, son olarak İspanya Ligi'nde Real Betis formasını terleten ve şu anda bonservisi elinde olan Arjantinli yıldıza resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

Kanarya, 30 yaşındaki Tangocu'ya yıllık 5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

Ancak; Tangocu'nun ise yıllık 7 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat istediği öğrenildi.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

Takvim'de yer alan habere göre; taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe hem sözleşme süresi hem de yıllık kazanç açısından oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

SON KARARI BEKLENİYOR
Kariyerinde daha önce America, Club Tijuana, River Plate, Defensa ekiplerinde görev alan Rodriguez'e en iyi teklifin Fenerbahçe'den olduğu ve oyuncunun durumunun kısa süre içinde netleşeceği belirlendi.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

1.85 boyunda olan ve 20 milyon Euro güncel değeri olan Rodriguez, kariyerinde 372 maçta 27 gol attı ve 6 da asist üretti.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

Guido Rodriguez, geçen sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. 2 gole imza atarken, 1 de asist kaydetti.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

WEST HAM TEKLİF YAPTI
Guido Rodriguez için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

Fabrizio Romano'nun haberine göre; yıldız futbolcu kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirecek ve bir karar verecek.

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