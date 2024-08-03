Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları

SON KARARI BEKLENİYOR Kariyerinde daha önce America, Club Tijuana, River Plate, Defensa ekiplerinde görev alan Rodriguez'e en iyi teklifin Fenerbahçe'den olduğu ve oyuncunun durumunun kısa süre içinde netleşeceği belirlendi.

1.85 boyunda olan ve 20 milyon Euro güncel değeri olan Rodriguez, kariyerinde 372 maçta 27 gol attı ve 6 da asist üretti.