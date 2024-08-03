Fenerbahçe 8 numara transferinde mutlu sona ulaştı! İşte Rodriguez'in sözleşme detayları
Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de orta saha arayışı sürüyor. 8 numaraya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler Arjantinli oyuncu Guido Rodriguez'i kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyor. İşte Rodriguez'in sözleşme detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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3 YILLIK TEKLİF SUNULDU
Kanarya, 30 yaşındaki Tangocu'ya yıllık 5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme önerdi.
Ancak; Tangocu'nun ise yıllık 7 milyon Euro maaş ve 4 yıllık kontrat istediği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe hem sözleşme süresi hem de yıllık kazanç açısından oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
SON KARARI BEKLENİYOR
Kariyerinde daha önce America, Club Tijuana, River Plate, Defensa ekiplerinde görev alan Rodriguez'e en iyi teklifin Fenerbahçe'den olduğu ve oyuncunun durumunun kısa süre içinde netleşeceği belirlendi.
1.85 boyunda olan ve 20 milyon Euro güncel değeri olan Rodriguez, kariyerinde 372 maçta 27 gol attı ve 6 da asist üretti.
Guido Rodriguez, geçen sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. 2 gole imza atarken, 1 de asist kaydetti.
WEST HAM TEKLİF YAPTI
Guido Rodriguez için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; yıldız futbolcu kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirecek ve bir karar verecek.
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