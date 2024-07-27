FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...
Yaptığı flaş transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve performansıyla beğeni toplayan Rodrigo Becao'ya talip çıktı. Fransız ekibi Brezilyalı stoper için devreye girerken sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho transferde son sözü söyledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Lyon'un önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi.
Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan oyuncuya en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.
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