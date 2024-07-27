Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...

Yaptığı flaş transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve performansıyla beğeni toplayan Rodrigo Becao'ya talip çıktı. Fransız ekibi Brezilyalı stoper için devreye girerken sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho transferde son sözü söyledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...

Takvim'in haberine göre Sambacı'ya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...

Lyon'un önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...

Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fransızlardan Becao'ya kanca! Mourinho'nun kararı...

Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi.

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