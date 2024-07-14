FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

Benfica altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

CR7'NİN VELİAHTI Benfica'dan büyük umutlarla transfer edilen ve Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak görülen Joao Felix, Benfica sonrasında Atletico Madrid'de beklentilerin altında kaldı.