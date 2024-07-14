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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

Fenerbahçe, gelecek sezon planlamaları için ofansif oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde hedefteki isim Atletico Madrid'in satış listesine koyduğu Joao Felix oldu. Fenerbahçe, Portekizli oyuncunun transferi için Mourinho'yu yine devreye soktu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

Bu bağlamda gündeme gelen son isim Atletico Madrid'de satış listesine konulan Joao Felix oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona ve Aston Villa'yla birlikte Fenerbahçe'de Portekizli süper starı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

127 MİLYON EUROYA GELDİ

Geçen sezonu Barça'da kiralık geçiren Felix'i Jose Mourinho'nun aradığı ve Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

İspanyol medyası ise transferde Fenerbahçe'nin önde olduğunu iddia etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

Haberde; Suudi ekiplerinden de 24 yaşındaki oyuncuya teklifler olduğu ancak Felix'in kabul etmediği vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

Benfica altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

CR7'NİN VELİAHTI

Benfica'dan büyük umutlarla transfer edilen ve Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak görülen Joao Felix, Benfica sonrasında Atletico Madrid'de beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti

Kiralık olarak gittiği Chelsea'de de pek varlık gösteremeyen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise Barcelona'da iyi bir grafik ortaya koydu.

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