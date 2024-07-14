FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti
Fenerbahçe, gelecek sezon planlamaları için ofansif oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde hedefteki isim Atletico Madrid'in satış listesine koyduğu Joao Felix oldu. Fenerbahçe, Portekizli oyuncunun transferi için Mourinho'yu yine devreye soktu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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127 MİLYON EUROYA GELDİ
Geçen sezonu Barça'da kiralık geçiren Felix'i Jose Mourinho'nun aradığı ve Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi.
İspanyol medyası ise transferde Fenerbahçe'nin önde olduğunu iddia etti.
Haberde; Suudi ekiplerinden de 24 yaşındaki oyuncuya teklifler olduğu ancak Felix'in kabul etmediği vurgulandı.
Benfica altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
CR7'NİN VELİAHTI
Benfica'dan büyük umutlarla transfer edilen ve Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak görülen Joao Felix, Benfica sonrasında Atletico Madrid'de beklentilerin altında kaldı.
Kiralık olarak gittiği Chelsea'de de pek varlık gösteremeyen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise Barcelona'da iyi bir grafik ortaya koydu.
Felix'in güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.
Bu sezon 40 maça çıkan yıldız futbolcu bu müsabakalarda 10 gol 6 asist yaptı.
Portekizli oyuncunun sözleşmesi 2029'da sona erecek.
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