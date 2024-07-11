TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için kesenin ağzını açtı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak gündeme milli yıldız Bertuğ Yıldırım geldi. Sarı-lacivertliler futbolcu için resmen kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...
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Geçen sezon Rennes formasıyla 31 maçta oynayan genç golcü söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezon başında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan Bertuğ'un 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Genç ismin de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.
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