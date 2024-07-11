TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda takıma 3. forvet eklemesi yapacak olan Sarı- Lacivertliler milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı gözüne kestirdi.

Takvim'in haberine göre 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Rennes ile temasa geçen Kanarya'nın Fransız ekibine 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ancak bunun kabul edilmediği belirlendi.