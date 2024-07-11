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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için kesenin ağzını açtı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak gündeme milli yıldız Bertuğ Yıldırım geldi. Sarı-lacivertliler futbolcu için resmen kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda takıma 3. forvet eklemesi yapacak olan Sarı- Lacivertliler milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için kesenin ağzını açtı!

Takvim'in haberine göre 21 yaşındaki futbolcunun kulübü Rennes ile temasa geçen Kanarya'nın Fransız ekibine 6 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu ancak bunun kabul edilmediği belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için kesenin ağzını açtı!

Fransız ekibinin genç forvet için Fenerbahçe'den 10 milyon Euro talep ettiği ve iki takım arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için kesenin ağzını açtı!

Geçen sezon Rennes formasıyla 31 maçta oynayan genç golcü söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Bertuğ Yıldırım için kesenin ağzını açtı!

Geçen sezon başında Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan Bertuğ'un 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Genç ismin de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

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