TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!
Fenerbahçe'de kanat transferi için gündemde olan Allan Saint - Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncu kulübüyle görüşerek transferi için kolaylık isterken Maximin ile Jose Mourinho da telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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"Siz de bana bir kolaylık sağlayın" talebinde bulunduğu, kulüpler arasında oyuncunun maliyeti ve transfer formülü ile ilgili pazarlıkların sıkı bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
ENGELİ AŞMAK ŞEREFTİR
Fenerbahçe'ye imza atmak için kulüplerin anlaşmasını bekleyen Allan Saint-Maximin'in önceki gün takım arkadaşlarıyla vedalaştığı biliniyor.
Saint - Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 resmi maça çıktı.
27 yaşındaki hücum oyuncusu 4 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.
Sosyal medyadan bir paylaşım yapan futbolcu, "Engel ne kadar büyükse, aşması da o kadar şereflidir" ifadesini kullandı.
Kariyerinde 301 maça çıkan Allan Saint-Maximin, 32 gol attı ve 49 asist kaydetti.
60 MİLYON EURO
Oyuncu için kulüpler, bugüne kadar 60 milyon Euro bonservis ödedi.
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