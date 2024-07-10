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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

Fenerbahçe'de kanat transferi için gündemde olan Allan Saint - Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncu kulübüyle görüşerek transferi için kolaylık isterken Maximin ile Jose Mourinho da telefonla bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

Yeni sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve diğer yandan Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için çabalayacak olan Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

MAXIMIN İKNA TURUNDA

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun listesinde yer alan ve satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

Takvim'in haberine göre Mourinho ile görüştükten sonra Kanarya'nın transfer teklifini kabul eden Maximin'in kulübüyle de bir görüşme yapıp, "Fenerbahçe'ye gitmeyi istiyorum."

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

"Siz de bana bir kolaylık sağlayın" talebinde bulunduğu, kulüpler arasında oyuncunun maliyeti ve transfer formülü ile ilgili pazarlıkların sıkı bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

ENGELİ AŞMAK ŞEREFTİR

Fenerbahçe'ye imza atmak için kulüplerin anlaşmasını bekleyen Allan Saint-Maximin'in önceki gün takım arkadaşlarıyla vedalaştığı biliniyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

Saint - Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

27 yaşındaki hücum oyuncusu 4 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan futbolcu, "Engel ne kadar büyükse, aşması da o kadar şereflidir" ifadesini kullandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Allan Saint - Maximin için geri sayıma geçildi!

Kariyerinde 301 maça çıkan Allan Saint-Maximin, 32 gol attı ve 49 asist kaydetti.

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