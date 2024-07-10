Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!
Son dakika spor haberi: Golcü transferi için hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber geldi. Faslı yıldız için bir süredir uğraş veren Kanarya'ya önemli bir rakip çıktı. İtalyan devi, 27 yaşındaki yıldızın transferinde devreye girdi. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SÖRLOTH OLMADI HEDEF EN-NESYRI!
Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu belirtildi.
27 yaşındaki Youssef En-Nesyri ile Roma ve Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya'nın ilgilendiği aktarıldı.
Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda belirli bir aşamaya gelen sarı-lacivertliler, oyuncuyu henüz ikna edebilmiş değil.
Faslı yıldız ve menajeri, gelecek tüm teklifleri değerlendirip son kararını verecek.
İspanyol kulübü, golcü futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Youssef En-Nesyri, geçen sezon İspanyol ekibinde çıktığı 41 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.
Santrfor bölgesinde oynayan En-Nesyri, her iki kanatta da görev yapabiliyor.
DİĞER