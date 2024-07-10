Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

Son dakika spor haberi: Golcü transferi için hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber geldi. Faslı yıldız için bir süredir uğraş veren Kanarya'ya önemli bir rakip çıktı. İtalyan devi, 27 yaşındaki yıldızın transferinde devreye girdi. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:05
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Youssef En-Nesyri'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

İtalyan devi Roma'nın Faslı yıldızın transferinde devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Romelu Lukaku'nun ayrılığının ardından Roma'da 9 numara arayışları devam ediyor.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

SÖRLOTH OLMADI HEDEF EN-NESYRI!
Villarreal'in Alexander Sörloth için 38 milyon euro istemesi nedeniyle Roma'nın yeniden Youssef En-Nesyri için devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

27 yaşındaki Youssef En-Nesyri ile Roma ve Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan Al Quadsiya'nın ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

Sevilla ile yaptığı pazarlıklarda belirli bir aşamaya gelen sarı-lacivertliler, oyuncuyu henüz ikna edebilmiş değil.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

Faslı yıldız ve menajeri, gelecek tüm teklifleri değerlendirip son kararını verecek.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

İspanyol kulübü, golcü futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

Sevilla ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Youssef En-Nesyri, geçen sezon İspanyol ekibinde çıktığı 41 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri transferinde kötü haber!

Santrfor bölgesinde oynayan En-Nesyri, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Reklam
Barış Alper'de sıcak gelişme! Rekor bonservisle...
DİĞER
Arka Sokaklar'ın Murat Komiseri Uğur Pektaş’tan manidar paylaşım! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş’ın son paylaşımı kafaları karıştırdı!
Başkan Erdoğan'dan "NATO savaşın tarafı olmasın" uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz"
Abdülkerim'e beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular
Mou'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman?
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 TEMMUZ rakamları
YKS açıklanma saatleri yıllara göre🕛 | ÖSYM YKS saat kaçta açıklanıyor?
Deprem mi oldu son dakika 10 Temmuz
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wisla Krakow - Llapi maçı ne zaman? Wisla Krakow - Llapi maçı ne zaman? 11:16
Botev Plovdiv - Maribor maçı ne zaman? Botev Plovdiv - Maribor maçı ne zaman? 11:12
Ruzomberok - Tobol maçı ne zaman? Ruzomberok - Tobol maçı ne zaman? 11:09
Sheriff - Zira maçı ne zaman? Sheriff - Zira maçı ne zaman? 11:03
Paksi - Corvinul Hunedoara maçı ne zaman? Paksi - Corvinul Hunedoara maçı ne zaman? 11:01
Elfsborg - Pafos maçı ne zaman? Elfsborg - Pafos maçı ne zaman? 10:57
Daha Eski
Barış Alper'de sıcak gelişme! Rekor bonservisle... Barış Alper'de sıcak gelişme! Rekor bonservisle... 10:44
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor 10:09
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 10:04
Abdülkerim'e beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular Abdülkerim'e beklenmedik talip! Bonservis bedelini duyurdular 09:38
Alvarez ve Messi Arjantin'e finali getirdi! Alvarez ve Messi Arjantin'e finali getirdi! 09:31
Mou'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti Mou'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti 09:14