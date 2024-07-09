TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattı için sürpriz bir isme kancayı taktı. Beşiktaş'ın listesinde yer alan Armando Broja Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 13:14 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 13:14
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BSFZ Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Ertuğrul Çetin- Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Cengiz Ünder, Zajc ve Dzeko ilk 11'iyle başladı.
Avusturya ekibi 7. dakikada Young ile öne geçmeyi başardı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri ise 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golü ile karşılık verdi.
4 OYUNCU KADRODA YER ALMADI
Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu Admira Wacker ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve Çağlar Söyüncü karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
Sarı-lacivertliler gelecek hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak.
Mücadele 10 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak.
Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması için yoğun mesai harcanıyor.
Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine birçok isimle yolları ayırmayı hedeflerken, önemli futbolcuları kadroya dahil etme peşinde.
Sarı-lacivertliler yeni sezonda 6 isimle yola devam etmeyi düşünmüyor.
Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten isimlerden olan Joshua King ile de yola devam edilmedi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kiraladığı Serdar Dursun ise İstanbul ekibine geri döndü.
Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sezonun açılışını yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, buradan döndükten sonra yönetime rapor sundu.
Jose Mourinho, Krunic, Peres, Kent ve Zajc'ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini bildirdi.
Şu an kadrosunda 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de yönetim, Jose'nin biletini kestiği isimlere ek olarak Crespo ve Joao Pedro'yu da gönderme kararı aldı.
Böylece yabancı sayısını 9'a düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni yapılacak transferlere de yer açmış olacak.
Sarı-lacivertliler diğer yandan takıma dahil edeceği isimlere yöneldi.
Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Yönetim, Michy Batshuayi'nin de sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir ismi kadrosuna dahil edecek.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan yıldız isim için harektete geçti.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; yönetimin, Armando Broja'yı listeye aldığı iddia edildi.
Sarı-lacivertliler, bonservisi Chelsea'de olan 22 yaşındaki oyuncu için nabız yokladı.
Broja, Arnavutluk Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da bulunuyordu.
Yıldız isim grup aşamasında İtalya ve İspanya karşısında forma giydi ancak skor katkısı sağlayamadı.
Broja geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fulham'da geçirdi.
Fulham ile 8 maça çıkan Arnavut oyuncu 1 asiste imza attı.
Armando Broja'nın bonservis değeri 22 milyon Euro olarak biliniyor.
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