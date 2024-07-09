Haberler Fenerbahçe TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hücum hattı için sürpriz bir isme kancayı taktı. Beşiktaş'ın listesinde yer alan Armando Broja Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 13:14 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 13:14
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TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Sezonu Topuk Yaylası'nda açan Fenerbahçe, hazırlık döneminin ikinci aşaması için Avusturya'da bulunuyor.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Avusturya'nın Graz şehrinde idmanlarına yoğun şekilde devam eden Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına Admira Wacker karşısında çıktı.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

BSFZ Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Ertuğrul Çetin- Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Cengiz Ünder, Zajc ve Dzeko ilk 11'iyle başladı.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Avusturya ekibi 7. dakikada Young ile öne geçmeyi başardı.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Jose Mourinho'nun öğrencileri ise 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golü ile karşılık verdi.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

4 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu Admira Wacker ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Miguel Crespo ve Çağlar Söyüncü karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Sarı-lacivertliler gelecek hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Mücadele 10 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması için yoğun mesai harcanıyor.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine birçok isimle yolları ayırmayı hedeflerken, önemli futbolcuları kadroya dahil etme peşinde.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Sarı-lacivertliler yeni sezonda 6 isimle yola devam etmeyi düşünmüyor.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi biten isimlerden olan Joshua King ile de yola devam edilmedi.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kiraladığı Serdar Dursun ise İstanbul ekibine geri döndü.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sezonun açılışını yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, buradan döndükten sonra yönetime rapor sundu.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Jose Mourinho, Krunic, Peres, Kent ve Zajc'ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini bildirdi.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Şu an kadrosunda 15 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de yönetim, Jose'nin biletini kestiği isimlere ek olarak Crespo ve Joao Pedro'yu da gönderme kararı aldı.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Böylece yabancı sayısını 9'a düşürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yeni yapılacak transferlere de yer açmış olacak.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Sarı-lacivertliler diğer yandan takıma dahil edeceği isimlere yöneldi.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'nün bonservisini eline alan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek istiyor.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Yönetim, Michy Batshuayi'nin de sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir ismi kadrosuna dahil edecek.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan yıldız isim için harektete geçti.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; yönetimin, Armando Broja'yı listeye aldığı iddia edildi.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Sarı-lacivertliler, bonservisi Chelsea'de olan 22 yaşındaki oyuncu için nabız yokladı.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Broja, Arnavutluk Milli Takımı ile EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da bulunuyordu.

TRANASFER HABERİ - Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım! Armando Broja...

Yıldız isim grup aşamasında İtalya ve İspanya karşısında forma giydi ancak skor katkısı sağlayamadı.

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