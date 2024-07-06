Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho'ya yıldız ismin transferini sunarken Portekizli teknik adamdan onay geldi. İşte Fenerbahçe'nin peşindeki Fransız oyuncu... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, Fransa'da Rennes forması giyen Martin Terrier için atağa kalktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

Terrier, transfer olması halinde rötarlı şekilde Kanarya'ya katılmış olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

KARTAL DA ÇOK İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin eski hocası İsmail Kartal, Ligue 1 ekibinde oynayan 27 yaşındaki futbolcuyu çok beğenmiş ve bunu sportif direktör Mario Branco ile de paylaşmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

Fenerbahçe'ye İsmail Kartal döneminde transfer olma imkanı bulamayan hücum oyuncusuna böylece Mourinho ile birlikte çalışma fırsatı doğabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

Takvim'in haberine göre, Branco'nun Terrier'i Portekizli hocaya sunduğu ve Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

TAKIMA HIZ KAZANDIRACAK

Nokta atışı transferler yapılmasını isteyen Jose Mourinho, takımın hızını artıracak tarzda hamleler istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

Portekizli hocanın onayı sonrası Fenerbahçe'nin Terrier ve menajeriyle temas kurduğu, görüşmelerin de bu şekilde başladığı belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

Rennes formasıyla geçen sezon 36 maça çıkan Fransız oyuncu, 9 gol attı ve 4 de asist yaparak 13 gole katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!

Kontratı 2026'da bitecek futbolcuya 20 milyon Euro güncel market değeri biçiliyor.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de En Nesyri heyecanı!
İspanyol devinden F.Bahçeli yıldıza kanca!
Deprem mi oldu son dakika 6 Temmuz
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 01:03
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 01:02
Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek Ferdi'ye inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek 01:02
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 01:02
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu G.Saray bombayı patlatıyor! Sosyal medyadan duyurdu 01:02
Daha Eski
Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! Galatasaray'dan sola Sırp takviyesi! 01:02
Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede Ali Koç 'süpheli' sıfatıyla adliyede 01:02
Dünya yıldızları bedava! Dünya yıldızları bedava! 01:02
Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Beşiktaş ve G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! 01:02
Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! 01:02
Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... Cimbom 7 milyon euro'ya anlaştı! Yeni sağ bek... 01:02