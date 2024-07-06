FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jose Mourinho'dan o isme onay çıktı!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sportif direktör Mario Branco, Jose Mourinho'ya yıldız ismin transferini sunarken Portekizli teknik adamdan onay geldi. İşte Fenerbahçe'nin peşindeki Fransız oyuncu... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'ye İsmail Kartal döneminde transfer olma imkanı bulamayan hücum oyuncusuna böylece Mourinho ile birlikte çalışma fırsatı doğabilir.
Takvim'in haberine göre, Branco'nun Terrier'i Portekizli hocaya sunduğu ve Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.
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Nokta atışı transferler yapılmasını isteyen Jose Mourinho, takımın hızını artıracak tarzda hamleler istiyor.
Portekizli hocanın onayı sonrası Fenerbahçe'nin Terrier ve menajeriyle temas kurduğu, görüşmelerin de bu şekilde başladığı belirlendi.
Rennes formasıyla geçen sezon 36 maça çıkan Fransız oyuncu, 9 gol attı ve 4 de asist yaparak 13 gole katkı sağladı.
Kontratı 2026'da bitecek futbolcuya 20 milyon Euro güncel market değeri biçiliyor.
Martin Terrier, sol kanat dışında, santrfor ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.
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