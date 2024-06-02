TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı
Takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet edecek Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Paulo Dybala'yı liste başına yazdı. İşte Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki o madde ve transferdeki detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Milliyet'in haberine göre; yönetimin Mourinho gibi marka ismi teknik direktörlüğe getirmesiyle eli güçlendi.
Geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder'i Roma'dan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Fenerbahçe Yönetimi'nin, Dybala'nın çıkış bedeli olan 12 milyon euroyu da gözden çıkardığı vurgulandı.
Mourinho'nun raporu doğrultusunda Sportif Direktör Branco transfer görüşmeleri için görevlendirilirken, Arjantinli futbolcu ve menajeriyle bir temas kurulacağı öğrenildi.
Oyuncunun 'evet' demesinin ardından sarı-lacivertli idareciler bu transferi noktalayacak, önemli bir oyuncuyu renklerine bağlayacak.
Paulo Dybala, Mourinho yönetimindeki Roma'da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken, 16 kez rakip ağları havalandırdı, 10 da gol pası verdi.
PAULO DYBALA KİMDİR?
Paulo Dybala, 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Laguna Larga kentinde dünyaya geldi. Futbola Instituto altyapısında başladı.
2012 yazında Palermo'ya 11.9 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
3 yıl burada forma giyen Dybala, 2015 yazında 41 milyon Euro bonservisle Juventus'un yolunu tuttu.
2022 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Roma'ya transfer oldu.
İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...
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