Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

Takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet edecek Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Paulo Dybala'yı liste başına yazdı. İşte Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki o madde ve transferdeki detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 10:13
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

Yeni sezona daha güçlü bir takımla girmek isteyen Fenerbahçe'de, yeni hocanın Jose Mourinho olmasının ardından transfer için de çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

Portekizli teknik adamın istediği oyuncularla bir bir temasa geçen sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefinin Paulo Dybala olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

2012-13 sezonundan beri İtalya dışına çıkmayan yıldız futbolcunun yeni bir maceraya yelken açmak istediği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre; yönetimin Mourinho gibi marka ismi teknik direktörlüğe getirmesiyle eli güçlendi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon Cengiz Ünder'i Roma'dan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katan Fenerbahçe Yönetimi'nin, Dybala'nın çıkış bedeli olan 12 milyon euroyu da gözden çıkardığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

Mourinho'nun raporu doğrultusunda Sportif Direktör Branco transfer görüşmeleri için görevlendirilirken, Arjantinli futbolcu ve menajeriyle bir temas kurulacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

Oyuncunun 'evet' demesinin ardından sarı-lacivertli idareciler bu transferi noktalayacak, önemli bir oyuncuyu renklerine bağlayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

Paulo Dybala, Mourinho yönetimindeki Roma'da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken, 16 kez rakip ağları havalandırdı, 10 da gol pası verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

PAULO DYBALA KİMDİR?

Paulo Dybala, 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Laguna Larga kentinde dünyaya geldi. Futbola Instituto altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

2012 yazında Palermo'ya 11.9 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

3 yıl burada forma giyen Dybala, 2015 yazında 41 milyon Euro bonservisle Juventus'un yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Paulo Dybala bombası! O madde ortaya çıktı

2022 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Roma'ya transfer oldu.

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