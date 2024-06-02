FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, tüm dünyanın konuştuğu manşetlere taşıdığı Jose Mourinho'yu resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. İlk olarak başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıkladığı Mourinho için mevcut başkan Ali Koç, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İngiltere'de bu anlaşmaya sağladı ve Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi. İşte Portekizli hocanın teknik ekibi ve detayları...FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 11:57 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 12:21
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Daha sonra ise Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Jose Mourinho, taraftarlara şu mesajı verdi:
"Merhaba Fenerbahçeliler. Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerinde bulundu.
BÜYÜK BULUŞMA BU AKŞAM!
Fenerbahçe, tarihte görülmemiş bir imza töreni için startı verdi. Sarı-lacivertlilerde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda görsel bir şölen hazırlıyor.
Sarı-lacivertlilern çiceği burnunda teknik adamı Mourinho'nun teknik ekibi de belli oldu.
İngiliz basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre işte o isimler...
İŞTE O HABER
Ricardo Formosinho - Yardımcı antrenör
Carlos Lalin: Fitness antrenörü
Giovanni Cerra: Analiz şefi
Salvatore Foti: Yardımcı antrenör
Stefano Rapetti: Atletik performans antrenörü
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