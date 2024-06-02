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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, tüm dünyanın konuştuğu manşetlere taşıdığı Jose Mourinho'yu resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. İlk olarak başkan adayı Aziz Yıldırım'ın açıkladığı Mourinho için mevcut başkan Ali Koç, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İngiltere'de bu anlaşmaya sağladı ve Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi. İşte Portekizli hocanın teknik ekibi ve detayları...FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 11:57 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 12:21
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MEHMET CEM ÇAKIR
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilmişken iki başkan adayının karşılıklı atışmaları başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Sarı-lacivertlilerde bu noktada başkan adayı Aziz Yıldırım, göreve gelirsek "Jose Mourinho'yu takımın başına getiricem" demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Mevcut başkan Ali Koç ise bu gelişme sonrası Portekizli hoca ile Şampiyonlar Ligi'nin oynandığı stadyumda anlaşmayı yaparak büyük bir işe imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Daha sonra ise Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Jose Mourinho, taraftarlara şu mesajı verdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

"Merhaba Fenerbahçeliler. Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerinde bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

BÜYÜK BULUŞMA BU AKŞAM!

Fenerbahçe, tarihte görülmemiş bir imza töreni için startı verdi. Sarı-lacivertlilerde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda görsel bir şölen hazırlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Sarı-lacivertlilern çiceği burnunda teknik adamı Mourinho'nun teknik ekibi de belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

İngiliz basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre işte o isimler...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

İŞTE O HABER

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Ricardo Formosinho - Yardımcı antrenör

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Carlos Lalin: Fitness antrenörü

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!

Giovanni Cerra: Analiz şefi

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