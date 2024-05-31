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Fenerbahçe'nin gündemindeki Jose Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizlerini topladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe getirmeye hazırlandığı Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Dünyaca ünlü hoca, sosyal medya hesabından valizleri topladığı bir fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 17:38 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 17:42
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Jose Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizlerini topladı

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe getirmeye hazırlandığı Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Dünyaca ünlü hoca, sosyal medya hesabından valizleri topladığı bir fotoğraf paylaştı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA!

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sportif Direktör Mario Branco, Mourinho ile el sıkışılmasında önemli rol oynadı.

Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gitmesi ve orada sarı-lacivertli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

İşte o paylaşım

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