Fenerbahçe'nin gündemindeki Jose Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizlerini topladı

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe getirmeye hazırlandığı Jose Mourinho'dan flaş bir hamle geldi. Dünyaca ünlü hoca, sosyal medya hesabından valizleri topladığı bir fotoğraf paylaştı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA!

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sportif Direktör Mario Branco, Mourinho ile el sıkışılmasında önemli rol oynadı.

Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gitmesi ve orada sarı-lacivertli yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

İşte o paylaşım