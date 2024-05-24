Haberler Fenerbahçe Olaylı derbi soruşturmasında 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Olaylı derbi soruşturmasında 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 15:06
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Olaylı derbi soruşturmasında 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförü ile Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeye çağrıldı.

İFADE 4 SAAT SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verdi. İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 kişi de adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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