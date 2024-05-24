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Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşanan olayların ardından Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarındaki davranışları nedeniyle şikayette bulundu. İşte detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 17:49 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 17:56
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Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, TFF Hukuk Müşavirliği'ne Galaatsaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu şikayet etti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız.

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