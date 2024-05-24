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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan sarı lacivertlilere sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan İsmail Yüksek'ten müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 13:54
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!

Şampiyonluk şansını son maça taşıyan sarı lacivertlilere zorlu maç öncesi sarı lacivertlilere sevindirici haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!

Beşiktaş derbisinde ayağından sakatlanan İsmail Yüksek tedavisine yurt dışında olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!

EURO 2024'te mutlaka yer almak isteyen milli oyuncudan müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!

Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu İsmail Yüksek'te çalışmalarda yer aldı.

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