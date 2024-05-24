FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten müjdeli haber!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umudunu son haftaya taşıyan sarı lacivertlilere sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan İsmail Yüksek'ten müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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EURO 2024'te mutlaka yer almak isteyen milli oyuncudan müjdeli haber geldi.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu İsmail Yüksek'te çalışmalarda yer aldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev alan orta saha oyuncusu 4 asistlik katkı sağladı.
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