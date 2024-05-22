Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

"10 kişi kalınca burada galip gelmeye alışkınız. Herkes maçı kazanacağımızı biliyordu. Bir an bile şüphe etmedik. Onların ne kadar tedirgin oynadığını hissetmiştik."

"Bunu hissettiğinizde kazanacağınızdan daha emin oluyorsunuz. Senaryoyu tersine çevirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Buraya gelen taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.