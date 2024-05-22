Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla beğeni topladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan maçtaki futboluyla teknik heyetin gözüne girdi. Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş ile ilgili yeni bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:59
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

Galatasaray ile oynanan derbiyi Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe'de büyük bir sevinç yaşandı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

Dev maça ilk 11 başlayan Mert Hakan Yandaş, gösterdiği performansla teknik ekibin gözüne girdi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

"ŞÜPHE ETMEDİK"
Galatasaray ile oynanan mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, galibiyetten emin olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

Mert Hakan Yandaş, "Bütün sezonun senaryosu yaşandı. 11'e 11 iken 2 net pozisyonumuz var. Sonra alışık olduğumuz 10 kişi kalma serüvenimiz başladı."

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

"10 kişi kalınca burada galip gelmeye alışkınız. Herkes maçı kazanacağımızı biliyordu. Bir an bile şüphe etmedik. Onların ne kadar tedirgin oynadığını hissetmiştik."

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

"Bunu hissettiğinizde kazanacağınızdan daha emin oluyorsunuz. Senaryoyu tersine çevirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Buraya gelen taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

YENİ SÖZLEŞME PLANLANIYOR!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Derbi sonrası Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki oyuncu hakkında yeni bir karar aldı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

Kulüp başkanı Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda Mert ile yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...

Bu sezon 27 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 3 gol ve 6 asist katkısında bulundu.

Reklam
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi açıklandı!
DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde
Dijital Telif Yasası için tarihi gün! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: "Emek hırsızlığının önüne geçmek zorundayız"
Cimbom'dan Kartal'ın eski yıldızına kanca! Buruk'un yeni gözdesi...
İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş G.Saray sözleri! "Acısını hiçbir zaman atamazlar"
İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEB 2024 | Öğretmen il içi tayin, yer değiştirme listesi sorgulama ekranı
KPSS GEÇ BAŞVURU 2024 | KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1461 Trabzon - Vanspor FK maçı hangi kanalda? 1461 Trabzon - Vanspor FK maçı hangi kanalda? 11:24
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 11:19
Flaş G.Saray sözleri! "Acısını hiçbir zaman atamazlar" Flaş G.Saray sözleri! "Acısını hiçbir zaman atamazlar" 11:16
1461 Trabzon - Vanspor FK maçı saat kaçta? 1461 Trabzon - Vanspor FK maçı saat kaçta? 11:09
Boston Celtics Indiana Pacers'ı devirdi! Boston Celtics Indiana Pacers'ı devirdi! 11:04
Türkiye Kupası'nda final zamanı! Türkiye Kupası'nda final zamanı! 10:52
Daha Eski
İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi İsmail Kartal kararı! Yönetim fikir değiştirdi 10:41
Buruk ve Timur'dan şampiyonluk mesajı! Buruk ve Timur'dan şampiyonluk mesajı! 10:35
Fırtına'da Yaremchuk harekatı! Anlaşma sağlandı Fırtına'da Yaremchuk harekatı! Anlaşma sağlandı 10:29
F.Bahçe Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler F.Bahçe Avrupa'nın zirvesinde! İşte o istatistikler 10:18
F.Bahçe'de 3 değişiklik! Kartal'dan 11 kararı F.Bahçe'de 3 değişiklik! Kartal'dan 11 kararı 10:04
Cimbom'dan Kartal'ın eski yıldızına kanca! Buruk'un yeni gözdesi... Cimbom'dan Kartal'ın eski yıldızına kanca! Buruk'un yeni gözdesi... 10:00