Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Yeni sezonda...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla beğeni topladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan maçtaki futboluyla teknik heyetin gözüne girdi. Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş ile ilgili yeni bir karar aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 11:59
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"ŞÜPHE ETMEDİK"
Mert Hakan Yandaş, "Bütün sezonun senaryosu yaşandı. 11'e 11 iken 2 net pozisyonumuz var. Sonra alışık olduğumuz 10 kişi kalma serüvenimiz başladı."
"10 kişi kalınca burada galip gelmeye alışkınız. Herkes maçı kazanacağımızı biliyordu. Bir an bile şüphe etmedik. Onların ne kadar tedirgin oynadığını hissetmiştik."
"Bunu hissettiğinizde kazanacağınızdan daha emin oluyorsunuz. Senaryoyu tersine çevirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Buraya gelen taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
YENİ SÖZLEŞME PLANLANIYOR!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Derbi sonrası Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki oyuncu hakkında yeni bir karar aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme yapılması planlanıyor.
Kulüp başkanı Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda Mert ile yeni sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Bu sezon 27 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 3 gol ve 6 asist katkısında bulundu.
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