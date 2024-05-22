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Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a tepki! Jose Mourinho...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, son dönemlerde adı Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Yıldırım'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 18:15
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Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a tepki! Jose Mourinho...

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon Euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar.

Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyon Euro'ya getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri.

Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye.

İstanbul'a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar.

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