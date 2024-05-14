Haberler Fenerbahçe Michy gibisi yok

Michy gibisi yok

Bu sezon sonradan oyuna girip attığı gollerle Fenerbahçe'ye can suyu olan Michy Batshuayi, Beşiktaş derbisinin ardından Kayserispor maçına da 11'de başladı ve golünü attı. Ligdeki 12'nci golünü kaydeden Belçikalı oyuncu, 58 dakikada bir ağları havalandırarak bu alan Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu oldu. Batshuayi ayrıca Edin Dzeko'yu da gol sayısında yakaladı. Tüm kulvarlarda 44 maça çıkan ve 3236 dakika sahada kalan Edin Dzeko, 20'si ligde olmak üzere 24 gol attı. Batshuayi ise 42 maçta 1782 dakika süre aldı. Belçikalı oyuncu, Dzeko'nun neredeyse yarısı kadar süre almasına rağmen aynı sayıda gol buldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Batsman'la Leeds yakından ilgileniyor. F.Bahçe ise takımda kalması için baskı yapıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Michy gibisi yok
Bu sezon sonradan oyuna girip attığı gollerle Fenerbahçe'ye can suyu olan Michy Batshuayi, Beşiktaş derbisinin ardından Kayserispor maçına da 11'de başladı ve golünü attı. Ligdeki 12'nci golünü kaydeden Belçikalı oyuncu, 58 dakikada bir ağları havalandırarak bu alan Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu oldu. Batshuayi ayrıca Edin Dzeko'yu da gol sayısında yakaladı. Tüm kulvarlarda 44 maça çıkan ve 3236 dakika sahada kalan Edin Dzeko, 20'si ligde olmak üzere 24 gol attı. Batshuayi ise 42 maçta 1782 dakika süre aldı. Belçikalı oyuncu, Dzeko'nun neredeyse yarısı kadar süre almasına rağmen aynı sayıda gol buldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Batsman'la Leeds yakından ilgileniyor. F.Bahçe ise takımda kalması için baskı yapıyor.
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