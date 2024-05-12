Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sağ bek kararı! Mert Hakan Yandaş...

Konyaspor deplasmanından ummadığı bir kayıp yaşayan ve ligin bitimine son 3 hafta kala lider Galatasaray'a aradaki puan farkının 6'ya yükselmesine engel olmayan Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürmek için bugün sahaya çıkıyor. Rakip Kayserispor... Kadıköy'deki mücadelede mutlak üç puan hedefleyen sarı-lacivertliler, olası bir kayıp yaşar ve Galatasaray da Karagümrük'ü yenerse sarı-kırmızılılar sezonun bitimine iki kala şampiyon olacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe: Livakovic, Mert Hakan, (Çağlar) Becao, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Ramazan, Kartal, Shukurov, Cardoso, Morte, Mane, Nazon

İDDİAMIZ BİTMESİN

Buna izin vermek istemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde sahadan zaferle ayrılıp, şampiyonluk iddiasını son iki maça taşımak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, hafta başından bu yana oyuncularının moral ve motivasyonunu yükseltmek için toplantı üzerine toplantı yaptı, şampiyonluk inancını korumak için çabaladı. Bugün sahada bu emeğinin karşılığını görmek isteyen Kartal'ın "Size güveniyorum. Kazanalım, son iki haftaya iddiamızı taşıyalım" dediği öğrenildi.

FENERBAHÇE 28-8 ÖNDE

Fenerbahçe ile Kayserispor, bugün 46. kez karşı karşıya gelecek. 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. F.Bahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 maçı kaybetti.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Fenerbahçe'de 6 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak. İsmail Kartal oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı.

1 CEZALI 3 SAKAT

Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.