Monaco - Fenerbahçe Beko maçı CANLI izle! (Monaco - Fenerbahçe Beko canlı skor) THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de play-off heyecanı devam ediyor. Serinin beşinci ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor.

Kritik müsabakada kazanan taraf adını final four'a yazdıracak. Kritik karşılaşmada Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya) ve Emilio Perez (İspanya) hakem triosu düdük çalıyor.

CANLI SKOR

İLK PERİYOT SONUCU: MONACO 15-13 FENERBAHÇE BEKO

Canlı skor takibi için tıklayın

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Monaco ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

KAZANAN TARAF PANATHINAIKOS'UN RAKİBİ OLACAK!

Zorlu maçtan galibiyetle ayrılan takım Berlin'de düzenlenecek olan Final Four'da Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko'da serinin ilk dört maçını kaçıran Johnathan Motley bu akşam oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Serinin ilk maçını temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzatmada 91-95'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, saha avantajını da eline geçirdi.

İkinci maçta ise Monaco, son çeyrekte dokuz sayıdan geri dönerek sahadan 93-88 galip ayrıldı. Böylelikle Monaco, seride durumu 1-1'e getirmiş oldu.

Üçüncü maçta ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibini iç sahada 89-78 ile geçerek seride durumu 2-1'e getirdi ve Final Four'a bir adım daha yaklaştı.

Dördüncü maçta Monaco, maçı deplasmanda 62-65'lik skorla kazanarak hem seriyi son maça taşıdı, hem de saha avantajını geri aldı.

Bu maçta Marko Guduric'in 14 sayı ve 2 ribaundluk performansı, temsilcimizde galibiyet için yeterli olmadı. Monaco cephesinde ise Elie Okobo, 13 sayı ve 2 asistle takımı adına sahanın en skorer ismi olmuştu.

EuroLeague'de normal sezonu 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle tamamlayan Fenerbahçe Beko, altıncı sıradan play-off biletini alarak üçüncü sıradaki Monaco ile eşleşti.

Temsilcimiz, saha avantajının rakipte olması nedeniyle ilk iki maçı deplasmanda oynadı. Serinin üçüncü ve dördüncü maçları ise Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı.

Dördüncü maçı Monaco'nun kazanmasıyla birlikte saha avantajı yeniden kırmızı-beyazlı ekibe geçti. Bu nedenle serinin beşinci ve son maçı, Monaco'nun ev sahipliğinde oynanıyor.

Normal sezonda Fenerbahçe Beko ile Monaco, iki kez kozlarını paylaştı. Oynanan bu iki mücadeleden ilkini Fenerbahçe Beko, ikincisini ise Monaco kazandı.

Temsilcimizde şu ana kadarki 34 maçta 14.5 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları ile oynayan Nigel Hayes-Davis, takımın en skorer ismi konumunda. Hayes-Davis'in ardından Scottie Wilbekin, 13.3 sayı ve 3.3 asist ile oynuyor.

Fenerbahçe Beko ile AS Monaco, modern EuroLeague tarihinde bugüne dek toplam on kez kozlarını paylaştılar. Oynanan bu on maçın altısını Fenerbahçe, kalan dördünü ise Monaco kazandı.

Rakip Monaco ise normal sezonu 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle üçüncü sırada tamamladı. Böylelikle Monaco temsilcisi, play-off'ta temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı saha avantajını kaptı.

Koç Sasa Obradovic yönetimindeki Monaco'da bu sezon 18.3 sayı, 4.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele eden Mike James, takımının en skorer oyuncusu konumunda.

Mike James'in ardından ise Elie Okobo, 11.1 sayı ve 3.2 asist ortalamaları ile dikkat çekiyor.