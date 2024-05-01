FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana eleştirilen Livakovic son haftalarda gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Hırvat kalecinin yükselişinin nedeni ise ortaya çıktı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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İngilizce bilmeyen Livakovic, önceki kaleci antrenörü Haluk Kaplan'la dil sorunu yaşıyordu.
Zufic öncesi %57'lik kurtarış yüzdesi olan Livakovic ceza sahası içinden şutlarda da %44 başarılı olabilmişti.
Şimdi ise kurtarış yüzdesi 67'ye çıktı, ceza sahası içinden şutlarda yüzde 59, ceza sahası dışından şutlarda yüzde 78 başarı oranı yakaladı.
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