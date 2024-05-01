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FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana eleştirilen Livakovic son haftalarda gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Hırvat kalecinin yükselişinin nedeni ise ortaya çıktı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 13:26
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni...

Son haftalardaki kurtarışlarıyla dikkatk çeken Livakovic'in yükselen performansının sırrı kaleci antrenöründeki değişiklik...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni...

İngilizce bilmeyen Livakovic, önceki kaleci antrenörü Haluk Kaplan'la dil sorunu yaşıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni...

Hürriyet'te yer alan haberde bu sorun üzerine şubat ayında Livakovic'in 44 yaşındaki vatandaşı Zufic teknik ekibe kaleci antrenörü olarak alındı ve bir ay içinde Livakovic'te performansı arttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni...

Zufic öncesi %57'lik kurtarış yüzdesi olan Livakovic ceza sahası içinden şutlarda da %44 başarılı olabilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni...

Şimdi ise kurtarış yüzdesi 67'ye çıktı, ceza sahası içinden şutlarda yüzde 59, ceza sahası dışından şutlarda yüzde 78 başarı oranı yakaladı.

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