Kadıköy'de devlerin dansı

William Shakespeare, 'Hamlet' isimli eserinde "Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu!" der. Bu söz bu akşam Fenerbahçe için geçerli. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyorsa, Beşiktaş'ı 45 bin taraftarının önünde yenmek zorunda... Yaşanacak olası bir kayıp, koca sezonun bütün emeklerini yok edecek. Bunun bilincinde olan sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, Samandıra'da dün zafer yemini etti, tüm planlar da derbi galibiyeti üzerine yapıldı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Teknik direktör İsmail Kartal, son idmanın ardından yaptığı toplantıda oyuncularına, "Biz önümüzdeki 5 maçı da kazanıp şampiyon olacağız. Bunun ilk basamağı da Beşiktaş derbisi. Taraftarımızın önünde kazanıp şampiyonluğun ilk adımını atacağız. Siz Türkiye'nin en iyi takımısınız ve bunu yarın (bugün) akşam sahada göstereceksiniz" diyerek seslendi. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Düdük ise Volkan Bayarslan'da olacak.

13 MAÇTA GOL YEDİ

Sahasında oynadığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, bu maçlarda 48 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü. Sarı-lacivertli ekip, yediği 19 golü, 13 maçta filelerinde gördü.

İLK GOL ÇOK ÖNEMLİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 38 maçta öne geçen takım sadece 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 21 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.

199 KART ÇIKTI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 29 maçta 18 kırmızı ve 181 sarı olmak üzere toplamda tam 199 kart çıktı. Fenerbahçe, 6 kırmızı ve 88 sarı kart gördü. Beşiktaş ise 12 kırmızı, 93 sarı kartla cezalandırıldı. Sezonun ilk yarısında oynanan Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan, F.Bahçe'ye 4, Beşiktaş'a 5 sarı kart çıkarmıştı.

359'UNCU RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün 359'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 358 maçın 134'ünü sarı-lacivertliler, 127'sini siyah-beyazlılar kazandı. İki takım arasında oynanan 99 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. F.Bahçe'nin 497 golüne, Beşiktaş 456 kez karşılık verdi.

YARISI BERABERE BİTTİ

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmanın 3'ünü Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe 2 kez sahadan zaferle ayrılırken, 5 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Ligin ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

BAYARSLAN İLE 13'TE 10

Volkan Bayarslan, kariyerinde 13'üncü kez Fenerbahçe'nin maçında düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, Bayarslan'ın yönettiği 12 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı ve 1'ini kaybetti. Volkan Bayarslan 2 Ekim 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı yönetmiş ve o karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

TEK EKSİK JAYDEN

Fenerbahçe'de dev derbi öncesinde tek eksik var o da; menüsküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde... Hollandalı oyuncunun 19 Mayıs'taki Galatasaray derbisine ise yetişmesi bekleniyor.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş derbisi öncesinde; Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart görmeleri durumunda ligin 35'inci haftasında oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LIVA MI? MERT Mİ?

Bugünkü bu maçta gözler kalecilerin üzerinde olacak. Fenerbahçe'nin Hırvat yıldızı Livakovic, Süper Lig'de çıktığı 29 müsabakada 27 gol yedi. Beşiktaş'ın milli yıldızı Mert Günok ise; 27 lig maçında 30 kez topu filelerinde gördü. Livakovic, üçüncü kez derbi heyecanı yaşayacak. Mert ise 9'uncu defa... İki kalecinin performansı bir anlamda derbinin kaderini belirleyecek.

EN GOLCÜ İSİM BABA HAKKI

Fenerbahçe - Beşiktaş derbilerinde en fazla gol atan isim; siyah beyazlıların "baba" lakaplı oyuncusu Hakkı Yeten... Sarı-lacivertlilere karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a karşı en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

İŞTE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Collet, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Ghezzal, Semih