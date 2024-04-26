TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok sayıda oyuncusunu yüksek bedellere satabileceği konuşulan sarı-lacivertliler'e Bright Osayi Samuel için teklif geldi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR Sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Nijeryalı sağ beke Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öğrenildi. Takvim'den alınan bilgilere göre; İngiliz ekibi bonuslarla beraber 12 milyon Euro'luk teklif yaptı.