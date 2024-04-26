Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gözler yeni gelecek yıldızlara çevrilirken takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Bu sezon gösterdiği performansla özellikle İngiliz takımlarının dikkatiçi çeken Osayi Samuel'e talip çıktı. İşte transferden Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam. | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 11:01
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TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok sayıda oyuncusunu yüksek bedellere satabileceği konuşulan sarı-lacivertliler'e Bright Osayi Samuel için teklif geldi.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Nijeryalı sağ beke Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öğrenildi. Takvim'den alınan bilgilere göre; İngiliz ekibi bonuslarla beraber 12 milyon Euro'luk teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Bonusların kolay devreye girebilecek cinsten olduğu ancak yönetimin rakamı daha da yukarıya çekmeyi plandığı belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

İNGİLTERE'DEN GELMİŞTİ

Kariyerinin Türkiye önceki dönemini İngiltere'de geçiren Osayi Samuel'in Premier Lig'de oynamayı çok istediği ve Wolves'ın teklifine fazlasıyla sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

2020-21 sezonunun devre arasında Championship ekibi QPR'den 500 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu özellikle Vitor Pereira döneminde sağ kanattan bek pozisyonuna geçtikten sonra takımın değişilmez ismi oldu.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

SERBEST KALMADAN SATALIM!

Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Osayi Samuel'i serbest kalmadan önce iyi bir rakama satmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Bu nedenle önümüzdeki günlerde Nijeryalı yıldızla ilgili daha sıcak gelişmeler yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Osayi'nin güncel piyasa değeri 8.50 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okıja kentinde dünyaya gelen Bright Osayi-Samuel, futbola İngiliz ekibi Blackpool'un altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

Bright Osayi-Samuel, 31 aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Ancak İngiliz vatandaşlığı da bulunmaktadır.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Yıldız oyuncu, kariyerine İngiltere'nin Blackpool FC kulübünde başladı. Daha sonra ise Queens Park Rangers'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam

Aslen sağ kanat mevkisinde oynayan Bright Osayi-Samuel, forvet ve sol kanatta da görev alabilmektedir. Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,75 boyunda.

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