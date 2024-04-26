TRANSFER HABERİ - Osayi Samuel'e İngiltere'den dev teklif! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı rakam
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gözler yeni gelecek yıldızlara çevrilirken takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Bu sezon gösterdiği performansla özellikle İngiliz takımlarının dikkatiçi çeken Osayi Samuel'e talip çıktı. İşte transferden Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam. | FB SPOR HABERLERİ
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İNGİLTERE'DEN GELMİŞTİ
Kariyerinin Türkiye önceki dönemini İngiltere'de geçiren Osayi Samuel'in Premier Lig'de oynamayı çok istediği ve Wolves'ın teklifine fazlasıyla sıcak baktığı ifade ediliyor.
2020-21 sezonunun devre arasında Championship ekibi QPR'den 500 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu özellikle Vitor Pereira döneminde sağ kanattan bek pozisyonuna geçtikten sonra takımın değişilmez ismi oldu.
SERBEST KALMADAN SATALIM!
Fenerbahçe yönetimi sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Osayi Samuel'i serbest kalmadan önce iyi bir rakama satmayı düşünüyor.
Bu nedenle önümüzdeki günlerde Nijeryalı yıldızla ilgili daha sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Osayi'nin güncel piyasa değeri 8.50 milyon Euro.
31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okıja kentinde dünyaya gelen Bright Osayi-Samuel, futbola İngiliz ekibi Blackpool'un altyapısında başladı.
OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
Bright Osayi-Samuel, 31 aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Ancak İngiliz vatandaşlığı da bulunmaktadır.
Yıldız oyuncu, kariyerine İngiltere'nin Blackpool FC kulübünde başladı. Daha sonra ise Queens Park Rangers'a transfer oldu.
Aslen sağ kanat mevkisinde oynayan Bright Osayi-Samuel, forvet ve sol kanatta da görev alabilmektedir. Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,75 boyunda.
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