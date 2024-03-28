FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...
Teknik direktör Jorge Jesus döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez isimlerinden oldu. Hollandalı futbolcuya talipler olduğu bilinirken, sözleşmesinde flaş bir madde ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Bazı kulüpler Oosterwolde için Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, Sarı-Lacivertli kanattan da temasları doğrulayan açıklamalar geldi.
Teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Avrupa'nın önemli kulüpleri Oosterwolde'yi soruyor. Devre arası istediler, vermedik. Satarsak çok ciddi bir geliri olacak" ifadelerini kullandı.
Peki Jayden Oosterwolde'nin olası transferi durumunda Fenerbahçe, Parma'ya pay ödeyecek mi? Parma'nın, Oosterwolde'nin sonraki satışından pay hakkı var mı?
NTV Spor'un Transfermarkt'tan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satması durumunda anlaşma gereği Parma'ya kârın yüzde 30'unu ödeyecek.
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