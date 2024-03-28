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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...

Teknik direktör Jorge Jesus döneminde Parma'dan transfer edilen Jayden Oosterwolde, bu sezon sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez isimlerinden oldu. Hollandalı futbolcuya talipler olduğu bilinirken, sözleşmesinde flaş bir madde ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:53
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...

Güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çeken Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye geldiği ilk günlerde eleştirilse de Hollandalı futbolcu daha sonraki gelişimiyle dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...

Özellikle stoper bölgesinde görev almaya başlamasının ardından farkını ortaya koyan Oosterwolde'nin adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...

Bazı kulüpler Oosterwolde için Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, Sarı-Lacivertli kanattan da temasları doğrulayan açıklamalar geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...

Teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Avrupa'nın önemli kulüpleri Oosterwolde'yi soruyor. Devre arası istediler, vermedik. Satarsak çok ciddi bir geliri olacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...

Peki Jayden Oosterwolde'nin olası transferi durumunda Fenerbahçe, Parma'ya pay ödeyecek mi? Parma'nın, Oosterwolde'nin sonraki satışından pay hakkı var mı?

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