FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşmesinde dikkat çeken madde! Jayden Oosterwolde eğer giderse...

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çeken Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye geldiği ilk günlerde eleştirilse de Hollandalı futbolcu daha sonraki gelişimiyle dikkat çekti.