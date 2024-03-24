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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk için Galatasaray ile kıran kırana bir yarışa giren Fenerbahçe'de yeni sezon planlamalarına da tam gaz devam ediliyor. Önümüzdeki sezon önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılacak. Avrupa'dan önemli talipleri bulunan A Milli yıldızın yeni adresiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. İşte o takım ve yıldız ismin bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 09:21
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

2018 yılında Nijmegen'den kadroya katılan A Milli yıldız, sergilediği performansla değerini katladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Göz dolduran bir futbol ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, transferde Avrupa takımlarını peşine taktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı transfer açıklamasında yıldız sol bek için sezon sonunu işaret etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Ali Koç, "Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." diye konuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

FERDi KADIOĞLU MANCHESTER CITY'E!
Sarı-Lacivertliler'deki performansıyla dikkat çeken A Milli yıldız, İngiliz devi Manchester City'nin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Ada ekibinin, 24 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği ve yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Akşam'ın Cityxtra adlı sitesinden derlediği habere göre; "Manchester City, Fenerbahçe'nin bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Pep Guardiola ve Manchester City'nin 2024/25 sezonu öncesinde yaz transfer döneminde defansif eklemeler yapmayı planladığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

GOMEZ'İN YERİNE FERDİ!
Manchester City'de forma giyen sol bek Sergio Gomez'in takımdaki geleceği belirsiz durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

İngiliz ekibine 2022 yılında Anderlecht'ten gelen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon şu ana kadar beklenen performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

İspanyol futbolcu bu sezon sadece 4 maçta ilk 11'de yer aldı ve tüm müsabakalarda 12 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Gomez'in yerine sol bek arayışlarında bulunan M.City, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

A Milli yıldızın da İngiltere Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncusu için 25 milyon euro istediği belirtildi.

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