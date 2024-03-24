TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk için Galatasaray ile kıran kırana bir yarışa giren Fenerbahçe'de yeni sezon planlamalarına da tam gaz devam ediliyor. Önümüzdeki sezon önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılacak. Avrupa'dan önemli talipleri bulunan A Milli yıldızın yeni adresiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. İşte o takım ve yıldız ismin bonservis bedeli...
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı transfer açıklamasında yıldız sol bek için sezon sonunu işaret etti.
Ali Koç, "Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." diye konuştu.
FERDi KADIOĞLU MANCHESTER CITY'E!
Sarı-Lacivertliler'deki performansıyla dikkat çeken A Milli yıldız, İngiliz devi Manchester City'nin radarına girdi.
Ada ekibinin, 24 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği ve yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Akşam'ın Cityxtra adlı sitesinden derlediği habere göre; "Manchester City, Fenerbahçe'nin bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için hazırlanıyor.
Pep Guardiola ve Manchester City'nin 2024/25 sezonu öncesinde yaz transfer döneminde defansif eklemeler yapmayı planladığı kaydedildi.
GOMEZ'İN YERİNE FERDİ!
Manchester City'de forma giyen sol bek Sergio Gomez'in takımdaki geleceği belirsiz durumda.
İngiliz ekibine 2022 yılında Anderlecht'ten gelen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon şu ana kadar beklenen performansı sergileyemedi.
İspanyol futbolcu bu sezon sadece 4 maçta ilk 11'de yer aldı ve tüm müsabakalarda 12 maça çıktı.
Gomez'in yerine sol bek arayışlarında bulunan M.City, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde.
A Milli yıldızın da İngiltere Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.
BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncusu için 25 milyon euro istediği belirtildi.
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