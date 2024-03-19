Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Michy ile kaybetmiyor

Fenerbahçe Michy ile kaybetmiyor

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızın gol attığı yedinci lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk golünü Kayseri deplasmanında atan ve bu karşılaşmada hattrick yapan Batsman, bu mücadelenin ardından attığı bütün golleri sonradan oyuna girdiğinde kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Michy ile kaybetmiyor
Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızın gol attığı yedinci lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk golünü Kayseri deplasmanında atan ve bu karşılaşmada hattrick yapan Batsman, bu mücadelenin ardından attığı bütün golleri sonradan oyuna girdiğinde kaydetti.
DİĞER
Anadolu Efes Olimpiakos maçı canlı izle! EuroLeague Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD'de milyon dolarlık rezidansa taşındı
Geleceği tartışılan Santos için karrar verildi!
Icardi şampiyonluk modunu açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi'ye bir talip daha! Transferi böyle duyurdular
Takdir toplayan hareket! F.Bahçeli futbolculara siper oldu
AFAD, Kandilli son depremler listesi (19 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:24
Trabzonspor'dan olay paylaşım! Trabzonspor'dan olay paylaşım! 00:14
Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! Trabzonspor'dan bir paylaşım daha! 23:49
İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti 23:49
Ferdi'ye bir talip daha! Transferi böyle duyurdular Ferdi'ye bir talip daha! Transferi böyle duyurdular 23:49
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 23:49
Daha Eski
A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 yıldız... 23:49
Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:49
Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! Trabzonspor'dan F.Bahçe maçı açıklaması! 23:49
Ali Koç'tan istifa kararı! Ali Koç'tan istifa kararı! 23:48
Çarpıcı sözler! "O kutlamayı sahada yapmayacaksın" Çarpıcı sözler! "O kutlamayı sahada yapmayacaksın" 23:48
F.Bahçe'den flaş karar! Ligden çekilme.. F.Bahçe'den flaş karar! Ligden çekilme.. 23:48