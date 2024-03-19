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Fenerbahçe Michy ile kaybetmiyor
Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Belçikalı yıldızın gol attığı yedinci lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk golünü Kayseri deplasmanında atan ve bu karşılaşmada hattrick yapan Batsman, bu mücadelenin ardından attığı bütün golleri sonradan oyuna girdiğinde kaydetti.
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