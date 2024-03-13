Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta 3-0 kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda mutlak galibiyet arayacak ve çeyrek final için sahada yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 12:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta Belçika ekibi karşısında galibiyet arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Anderson Talisca ve Sadio Mane Türkiye'ye geliyor! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Türkiye CHP'lilerin "para kulelerini" konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı
'Bu para eder mi?! diyorlardı... İtalyan devi peşine düştü
Torreira kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe çeyrek final için sahada!
F.Bahçe paraya para demeyecek!
ŞOK KATALOG RAMAZAN FIRSATI | 13-19 Mart ŞOK indirimli ürünler listesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Mart rakamları
TIP BAYRAMI NE ZAMAN 2024? | Tıp Bayramı ayın kaçında, önemi nedir? Neden kutlanır?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brighton - Roma maçı ne zaman? Brighton - Roma maçı ne zaman? 12:03
Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman? Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman? 12:01
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! 12:00
Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Karabağ maçı ne zaman? 11:58
Atalanta - Sporting maçı ne zaman? Atalanta - Sporting maçı ne zaman? 11:56
Villarreal - Marsilya maçı ne zaman? Villarreal - Marsilya maçı ne zaman? 11:52
Daha Eski
Fenerbahçe çeyrek final için sahada! Fenerbahçe çeyrek final için sahada! 11:50
Slavia Prag - Milan maçı ne zaman? Slavia Prag - Milan maçı ne zaman? 11:49
F.Bahçe paraya para demeyecek! F.Bahçe paraya para demeyecek! 11:49
İşte Süper Lig'in en çok değer kaybeden futbolcuları! İşte Süper Lig'in en çok değer kaybeden futbolcuları! 11:35
West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? 11:29
G.Saray'dan yeni ve gizli transfer! G.Saray'dan yeni ve gizli transfer! 11:28