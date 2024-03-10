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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanmak zorundayız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 18:27 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 19:00
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanmak zorundayız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

Eski kulüp başkanlarımızdan Tahsin Kaya'nın vefatından dolayı yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu maça sadece 1 gün hazırlanabildik. Bu maça en iyi oyuncularımı hazırlamaya çalıştım. Kazanmak zorundayız çünkü rakibimiz kazandı. Taraftarlarımızı mutlu ederek 3 puan almayı hedefliyoruz.

Maç maç düşünüyoruz. Hep aynı oyuncularla oynamadan, rotasyonlu bir şekilde oyuncularımızı kullanmaya çalışıyoruz. En dinlenmiş oyuncularımızı kullanarak fikstürü avantaja çevirmek istiyoruz.

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