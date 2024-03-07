İsmail Kartal: Kazanmak için geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint- Gilloise maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İddialı konuşan 62 yaşındaki teknik adam, "Rakibimiz kendi liginde lider. İyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Buraya da hak ederek geldiler. Ancak biz de Fenerbahçe'yiz. Buraya kazanmak için geldik. Bunu başaracak kadroya da sahibiz. Oyuncularıma bu konuda güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Kartal, sözlerine şöyle devam etti: "Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz. Bu kupanın da en büyük favorilerinden biriyiz. Önceliğimiz bu maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak evimizdeki ikinci maçta turu geçmek. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu maçtan sonra ligdeki Pendikspor maçına odaklanacağız. Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımıyız. Ülke puanı açısından da önemli bir maç."