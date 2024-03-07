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"İki kupayı istiyorum"

Teknik direktör İsmail Kartal, “Türkiye Ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
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"İki kupayı istiyorum"

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hem Süper Lig hem de bu organizasyonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getirdi. Union Saint-Gilloise'ı oyuncularına iyi anlattıklarını aktaran Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele ediyor, koşan bir takım. Organize bir oyun oynuyorlar. Bunların hepsini izledik ve oyuncularımıza anlattık. Biz de güçlü bir takımız. . Bu turnuvanın başından beri söylüyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Burada elimizden geleni yapıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Türkiye ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum." diye konuştu.

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