Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Hatayspor maçında...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Fred ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
FRED ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI
Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fred, geçtiğimiz haftalarda antrenmanların bir kısmında takımla çalışıyordu. Brezilyalı futbolcu perşembe günkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Hürriyet'in haberine göre; çarşamba günü çekilen MR'ında sakatlığını tamamen atlatan ve Hatayspor maç kadrosuna dahil edilmesi beklenen ancak ilk 11'de başlaması düşük ihtimal görülen Fred, maçın ve zeminin durumuna göre süre alabilir.
Fenerbahçe Livakovic, Çağlar, Djiku, Ferdi, Dzeko'nun da yer aldığı aslarıyla İrfan Can Kahveci ve King hariç tam kadro olarak sahne alacağı Hatay maçından 3 puanla dönüp pazar akşamı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin skorunu beklemeyi hedefliyor.
Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 6 asist kaydetti.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve mukavelesinde 1 yıl da opsiyon bulunan Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro.
DİĞER