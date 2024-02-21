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Hayali gerçeğe dönüştüren milyarder

İspanyol basını, Ali Koç’u kaleme aldı ve “Fenerbahçe’nin hayalini gerçeğe dönüştüren milyarder Türk” başlığını attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Hayali gerçeğe dönüştüren milyarder

İspanyol basını, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kadın basketbolundaki başarısını kaleme aldı. Tesera Sanchez imzalı haberde şu ifadelere yer verildi: "Avenida'nın çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe. Sadece bir şampiyonluğu var. Bu kulağa çok rakip geliyor. Ancak bunu geçen yıl başardı ve ülkenin en zengin adamlarından biri olan Ali Koç'un desteğiyle. Başkan Ali Koç'un net serveti 1 milyar doların üzerinde.

YATIRIMLARINI ARTIRDI

Ali Koç, Fenerbahçe'nin 37. başkanı ve Türk toplumunun önde gelen isimlerinden biri. Her ne kadar başkanlığında futbola odaklanmış olsa da Koç, geçen yıl şampiyonluğun anahtarı olan Breanna Stewart gibi dünya çapındaki oyuncularla sözleşme imzalayarak basketbola olan yatırımını artırdı ve böyle devam etmek istediği açık." Kadın Basketbol Takımı bugün Euroleague çeyrek finalinde Avenida ile karşılaşacak.

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