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FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sebastian Szymanski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını Polonyalı 24 yaşındaki yıldızın yeni sezondaki transferini açıkladı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 15:07
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Sarı lacivertliler sezon başında ve ara transfer döneminde önemli futbolcuları kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Şampiyonluk için önemli yıldızlarla el sıkışan Kanarya, büyük bir değişime gitmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan biri de Sebastian Szymanski'ydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Polonyalı orta saha şu ana kadar gösterdiği performansla takdir topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Szymanski bu sezon Fenerbahçe'de 39 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 12 gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Ayrıca 14 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansın ardından Avrupa ekiplerinin radarına giren Szymanski hakkında bomba bir iddia geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

İspanyol basını, 24 yaşındaki oyuncunun transferine dair sıcak gelişmeyi duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Todofichajes'te yer alan habere göre Milan, bu yaz kadrosunu güçlendirmek için seçenekler arıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda İtalyan devinin gözünü Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye çevirdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Szymanski'nin mükemmel bireysel performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmeyi başardığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Bu takımlardan biri olan Milan'ın, ocak ayında da Szymanski'yi istediği ancak transferin sezon sonuna kaldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Milan'ın yeni sezon için Polonyalı futbolcuyla sözleşme imzalama olasılığını değerlendirdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Öte yandan Szymanski ile ilgilenen tek kulübün Milan olmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı

Real Sociedad ve Napoli gibi kulüplerin aylar önce Sebastian Szymanski için girişimlerde bulunduğu yazıldı.

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