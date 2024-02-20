FENERBAHÇE HABERLERİ - Szymanski'nin transferini duyurdular! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sebastian Szymanski ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını Polonyalı 24 yaşındaki yıldızın yeni sezondaki transferini açıkladı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan biri de Sebastian Szymanski'ydi.
Polonyalı orta saha şu ana kadar gösterdiği performansla takdir topladı.
Szymanski bu sezon Fenerbahçe'de 39 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 12 gol attı.
Ayrıca 14 asist yaptı.
Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansın ardından Avrupa ekiplerinin radarına giren Szymanski hakkında bomba bir iddia geldi.
İspanyol basını, 24 yaşındaki oyuncunun transferine dair sıcak gelişmeyi duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Todofichajes'te yer alan habere göre Milan, bu yaz kadrosunu güçlendirmek için seçenekler arıyor.
Bu doğrultuda İtalyan devinin gözünü Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye çevirdiği kaydedildi.
Szymanski'nin mükemmel bireysel performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmeyi başardığı belirtildi.
Bu takımlardan biri olan Milan'ın, ocak ayında da Szymanski'yi istediği ancak transferin sezon sonuna kaldığı aktarıldı.
Milan'ın yeni sezon için Polonyalı futbolcuyla sözleşme imzalama olasılığını değerlendirdiği ifade edildi.
Öte yandan Szymanski ile ilgilenen tek kulübün Milan olmadığı vurgulandı.
Real Sociedad ve Napoli gibi kulüplerin aylar önce Sebastian Szymanski için girişimlerde bulunduğu yazıldı.
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